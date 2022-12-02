ГОРДОН
 
 
КАТАСТРОФА РЕЙСА MH17

Нидерланды не стали требовать экстрадиции из России виновных по делу MH17. Мамедов объяснил, что это значит

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Самолет, летевший рейсом MH17, потерпел крушение в июле 2014 года
Самолет, летевший рейсом MH17, потерпел крушение в июле 2014 года
Фото: ЕРА

Нидерланды не стали подавать апелляцию на приговор суда по делу о крушении авиарейса MH17 на Донбассе в 2014 году. Об этом 1 декабря проинформировала прокуратура Нидерландов (PPS).

"PPS не обжаловала приговор по уголовному делу MH17. Государственная прокуратура очень удовлетворена тем, что приговор разъяснил родственникам фактические обстоятельства крушения рейса MH17 17 июля 2014 года", – говорится в сообщении.

Прокуратура выразила удовлетворение, что суд приговорил трех из четырех обвиняемых к высшей мере наказания – пожизненному заключению, "как того требовала прокуратура".

"Апелляция была бы большим бременем для ближайших родственников, ведь они тогда оставались бы в неопределенности относительно исхода уголовного дела", – подчеркнули в ведомстве.

В PPS объяснили, что в отношении осужденных будет действовать "красное" уведомление Интерпола, на основании которого их могут арестовать.

"Российская Федерация не выдает своих граждан. Поэтому экстрадиция преступников запрашиваться не будет. Будут предприняты дальнейшие усилия для того, чтобы преступники [Игорь] Гиркин, [Сергей] Дубинский и [Леонид] Харченко отбывали наказание. Государственная прокуратура Нидерландов считает, что ни один правонарушитель не должен уйти от наказания", – сказано в релизе.

Решение прокуратуры Нидерландов прокомментировал в Twitter бывший заместитель генерального прокурора Украины Гюндуз Мамедов.

"Относительно решения Нидерландов о нецелесообразности подачи запросов на экстрадицию виновных в сбитии МН17. Наиболее вероятными усматриваются два варианта: смена власти в России или то, что осужденные окажутся за ее пределами и их арестуют", – написал он.

Контекст:

Boeing 777, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, потерпел крушение 17 июля 2014 года вблизи Тореза Донецкой области. Погибли все 298 человек, которые находились на борту (граждане Нидерландов, Малайзии, Австралии, Индонезии, Великобритании, Германии, Бельгии, Филиппин, Канады и Новой Зеландии).

Согласно выводам международной следственной группы, рейс MH17 был сбит из зенитного комплекса "Бук" с территории, подконтрольной боевикам "ДНР". После крушения самолета "Бук" вернули в РФ. Следователи уточнили, что "Бук" прибыл на Донбасс из Курской области, где базируется 53-я зенитная ракетная бригада вооруженных сил РФ.

В мае 2018 года Нидерланды и Австралия официально обвинили Россию в крушении рейса MH17. Россия свою причастность к крушению самолета отрицает.

9 марта 2020 года Окружной суд Гааги начал рассматривать дело о крушении малайзийского самолета. Обвиняемых по делу было четверо: "министр обороны" группировки "ДНР", гражданин РФ Игорь Гиркин (Стрелков), глава "ГРУ ДНР", гражданин РФ Сергей Дубинский (Хмурый), его подчиненный, гражданин РФ Олег Пулатов (Гюрза), а также гражданин Украины, командир разведывательного батальона 2-го отдела "ГРУ ДНР" Леонид Харченко (Крот).

17 ноября 2022 года суд огласил вердикт по делу: Пулатов был оправдан, так как суд счел недоказанным, что он имел непосредственное отношение к пуску ракеты, сбившей пассажирский самолет. Трое других подозреваемых были признаны виновными и приговорены к пожизненному тюремному заключению. В течение 14 дней приговор может быть обжалован.

Единственный из четверых обвиняемых, кто принимал участие в процессе (был представлен адвокатами), – Пулатов. Остальные отказались давать показания по этому делу.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: Россия, Нидерланды, прокуратура, самолет, Интерпол, Игорь Гиркин, MH17, приговор, экстрадиция, апелляция, Гюндуз Мамедов, суд, Леонид Харченко
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
Гройсман: Они ошиблись и ударили по малайзийскому Boeing 777. И это разрушило их планы по более широкомасштабному вторжению. А они его точно планировали  
Гройсман: Россияне планировали широкомасштабное вторжение в Украину еще в 2014 году. Катастрофа MH17 эти планы разрушила G
Вчера 18.03  
Гройсман: Гиркин уже определен приговором суда как убийца, получивший заключение. Какая задача сегодня? Его найти и привести в исполнение приговор суда  
Публикации, ВОЙНА В УКРАИНЕ, КАТАСТРОФА РЕЙСА MH17
Гройсман: Я сказал одному из главарей "ДНР" Пургину после катастрофы MH17: "Там лежат женщины, дети. Там +25 °C. Они разлагаются. Неужели ты Господа не боишься?" Через 15 минут он перезвонил: "Убедил, отдам тела" G
30 ноября, 2022 12.11  
При крушении рейса MH17 погибли все 298 человек  
Гройсман: Нам сказали, что тела пассажиров рейса MH17 могут быть заминированы. В какой-то момент прибежал один специалист и сказал: "У нас есть подозрение на взрывчатку" G
27 ноября, 2022 17.13  
Гройсман: Нас военные сразу заверили, что это точно не мы сбили самолет  
Гройсман: Как я узнал о катастрофе MH17? Я проводил совещание в Минрегионразвития, и мне принесли записку: "В небе над Украиной пропал самолет", а через несколько минут детали: "Boeing 777" G
27 ноября, 2022 15.32  
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Вязанная шапка и укороченные брюки широкого кроя. Бывшая жена мэра Киева Кличко показала новый образ
Вязанная шапка и укороченные брюки широкого кроя. Бывшая жена мэра Киева Кличко показала новый образ
  Песни 10 финалистов украинского нацотбора, одна из которых прозвучит на "Евровидении 2023" в Ливерпуле. Аудио
  Песни 10 финалистов украинского нацотбора, одна из которых прозвучит на "Евровидении 2023" в Ливерпуле. Аудио
Скорсезе и Фармига проведут концерт в Нью-Йорке, посвященный столетию исполнения "Щедрика" в США
Скорсезе и Фармига проведут концерт в Нью-Йорке, посвященный столетию исполнения "Щедрика" в США
Кунис рассказала, при каких обстоятельствах восемь лет назад познакомилась с Зеленским
Кунис рассказала, при каких обстоятельствах восемь лет назад познакомилась с Зеленским
  "Разве не лучше услышать нашу историю от нас?" Netflix показал тизер документального фильма о принце Гарри и его жене Меган. Видео
  "Разве не лучше услышать нашу историю от нас?" Netflix показал тизер документального фильма о принце Гарри и его жене Меган. Видео
"Моя вселенная". 38-летняя Зиневич показала детей от 62-летнего Тигипко
"Моя вселенная". 38-летняя Зиневич показала детей от 62-летнего Тигипко
Невзоров: Вся жуть впереди. Она наступит, когда выяснится, что война беспричинна
Невзоров: Вся жуть впереди. Она наступит, когда выяснится, что война беспричинна
"Почему шпагат делает она, а стыдно мне?" Волочкова в кружевном белье показала растяжку. В сети обсуждают
"Почему шпагат делает она, а стыдно мне?" Волочкова в кружевном белье показала растяжку. В сети обсуждают
40-летняя Мейхер снялась в облегающей пятую точку юбке. Фото
40-летняя Мейхер снялась в облегающей пятую точку юбке. Фото
Макаревич показал, как плавает под водой. Видео
Макаревич показал, как плавает под водой. Видео
"Этот талант нужно развивать". Мозговая показала рисунок свой семилетней дочери
"Этот талант нужно развивать". Мозговая показала рисунок свой семилетней дочери
"Лично я уже сегодня помародерил". Остапчук высмеял публикацию на российском пропагандистском сайте об украинцах
"Лично я уже сегодня помародерил". Остапчук высмеял публикацию на российском пропагандистском сайте об украинцах
"Хорошая работа над собой", "Какая же фигура идеальная". Мишина в белье станцевала перед камерой. Видео
"Хорошая работа над собой", "Какая же фигура идеальная". Мишина в белье станцевала перед камерой. Видео
"Такая длинная зима с февраля, что не заметили, как уже пришла новая". Ребрик снялась на фоне заснеженного леса
"Такая длинная зима с февраля, что не заметили, как уже пришла новая". Ребрик снялась на фоне заснеженного леса
"Поверить не могу, что нас будет так много". Беременная Tarabarova снялась вместе с мужем и детьми
"Поверить не могу, что нас будет так много". Беременная Tarabarova снялась вместе с мужем и детьми
"Есть еще одна важная поддержка". Тина Кароль показала видео и фото со своих благотворительных концертов
"Есть еще одна важная поддержка". Тина Кароль показала видео и фото со своих благотворительных концертов
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Спасибо, что не спустила ниже", "Дура". 46-летняя Волочкова опозорилась, снявшись в белье (177687)
2
"Вместе не видно", "Развод на женщин хорошо влияет". В сети обсуждают расставание Потапа с Каменских (113997)
3
"Верх уродства и пошлости. Некрасиво и отвратительно". В сети обсуждают, как выглядит Волочкова в обычной жизни (111092)
4
"Никогда не стареет. Настоящая супермодель". 48-летняя Мосс снялась без одежды и белья. Фото (89028)
5
"Собака – максимум". Dantes рассказал, почему у него не было детей в браке с Дорофеевой и не будет в новых отношениях (59967)
6
Кунис назвала борщ "русским супом". Клопотенко ей ответил (46397)
7
Зеленская встретилась в Букингемском дворце с женой короля Великобритании Чарльза III. Видео (32589)
8
"Красавица. Интересная женщина". Бывшая жена мэра Киева Кличко показала, как выглядит спустя неделю после болезни (32255)
 
 
 
 