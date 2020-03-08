Следственная группа по делу MH17 провела первое заседание в обновленном составе

Следственную группу по делу о крушении рейса MH17 возглавил замгенпрокурора Украины Гюндуз Мамедов. Он заявил, что хочет "как можно скорее найти всех виновных" в крушении борта и привлечь их к ответственности.

Рейс MH17 был сбит из российского "Бука" в небе над Донбассом летом 2014 года Фото: EPA

Международная следственная группа по делу о крушении рейса MH17 "Малайзийских авиалиний" провела первое заседание в обновленном составе. Об этом сообщил 8 марта Офис генпрокурора Украины.

"8 марта в Амстердаме после подписания документов о продлении работы совместной следственной группы (JIT) по расследованию катастрофы самолета рейса MH17 и ее обновлении JIT провела первое заседание в новом составе. Все стороны подтвердили свою полную готовность к сотрудничеству", – сказано в сообщении.

Следственную группу от Украины возглавил заместитель генпрокурора Гюндуз Мамедов. Он заверил, что украинские правоохранительные органы хотят "как можно быстрее найти всех виновных в трагедии для привлечения к уголовной ответственности".

Boeing 777, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, потерпел крушение 17 июля 2014 года вблизи Тореза Донецкой области. Погибли все 298 человек, которые находились на борту (граждане Нидерландов, Малайзии, Австралии, Индонезии, Великобритании, Германии, Бельгии, Филиппин, Канады и Новой Зеландии).

Согласно выводам JIT, рейс MH17 был сбит из комплекса "Бук" с территории, подконтрольной пророссийским боевикам. После крушения самолета орудие вернули в РФ.

24 мая 2018 года следователи уточнили, что "Бук" прибыл на Донбасс из Курской области. Группа восстановила маршрут, по которому перевозили установку.

В мае 2018 года Нидерланды и Австралия официально обвинили Россию в крушении рейса MH17.

19 июня 2019 года международная следственная группа объявила о подозрении четырем причастным к катастрофе рейса MH17 – гражданам РФ "экс-министру обороны ДНР" Игорю Гиркину, экс-главе "разведки ДНР" Сергею Дубинскому, бывшему российскому офицеру Олегу Пулатову и гражданину Украины, командиру разведывательного батальона "ГРУ ДНР" Леониду Харченко. Позже им предъявили обвинения.

9 марта 2020 года в юридическом комплексе недалеко от аэропорта Схипхол в Нидерландах начнется рассмотрение уголовного дела по итогам расследования причин авиакатастрофы. В Офисе генпрокурора отметили, что украинские прокуроры будут принимать участие в судебном процессе в качестве слушателей.