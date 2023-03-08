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Спикер Палаты представителей Конгресса США отказался приезжать в Украину по приглашению Зеленского

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Маккарти заявил, что против "пустых чеков"
Маккарти заявил, что против "пустых чеков"
Фото: ЕРА

8 марта спикер Палаты представителей Конгресса США республиканец Кевин Маккарти ответил отказом на предложение президента Украины Владимира Зеленского посетить Украину. Об этом сообщает CNN.

Приглашение Маккарти приехать в Украину Зеленский озвучил в интервью телекомпании, которое было опубликовано сегодня. Президент призвал конгрессмена приехать и посмотреть, что происходит в Украине, как воюют украинцы, и только после этого принимать решения относительно Украины.

Маккарти ответил CNN, что не планирует посещать Украину.

По словам спикера, в предоставлении помощи Украине в ее противостоянии российской агрессии президент США Джо Байден "не действовал достаточно быстро", но он, Маккарти, против предоставления "пустых чеков" (такой чек подписан чекодателем без указания суммы, ее получивший чек может ввести сам).

Телекомпания напоминает, что в Конгрессе США "широко распространена" двухпартийная поддержка Украины, но некоторые республиканцы в Палате представителей выступают за прекращение дальнейшей военной и финансовой помощи Украине.

Маккарти избрали спикером 6 январяОн победил с 15-й попытки, получив в итоговом голосовании 216 голосов из 428. Демократа Хакима Джеффриса поддержали 212 коллег.

Контекст:

В Пентагоне посчитали, что в общей сложности США выделили Украине помощь в области безопасности на сумму более $32,8 млрд с момента прихода к власти администрации президента Джо Байдена, в том числе около $32,2 млрд – с начала полномасштабного вторжения России 24 февраля 2022 года.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: США, Украина, Джо Байден, Конгресс США, военная помощь, помощь, Владимир Зеленский, финансы, Палата представителей, Кевин Маккарти
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