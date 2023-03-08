Спикер Палаты представителей Конгресса США отказался приезжать в Украину по приглашению Зеленского

Приглашение Маккарти приехать в Украину Зеленский озвучил в интервью телекомпании, которое было опубликовано сегодня. Президент призвал конгрессмена приехать и посмотреть, что происходит в Украине, как воюют украинцы, и только после этого принимать решения относительно Украины.

Маккарти ответил CNN, что не планирует посещать Украину.

По словам спикера, в предоставлении помощи Украине в ее противостоянии российской агрессии президент США Джо Байден "не действовал достаточно быстро", но он, Маккарти, против предоставления "пустых чеков" (такой чек подписан чекодателем без указания суммы, ее получивший чек может ввести сам).

Телекомпания напоминает, что в Конгрессе США "широко распространена" двухпартийная поддержка Украины, но некоторые республиканцы в Палате представителей выступают за прекращение дальнейшей военной и финансовой помощи Украине.

Маккарти избрали спикером 6 января. Он победил с 15-й попытки, получив в итоговом голосовании 216 голосов из 428. Демократа Хакима Джеффриса поддержали 212 коллег.