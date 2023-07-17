"Когда мы это сделаем, вы начнете громко кричать". Арахамия анонсировал меры против местных властей из-за неоправданных закупок во время войны

По его словам, в Украине назревает серьезное недовольство, вызванное информацией "о барабанах, стадионах и люксовых овощерезках".

Глава фракции СН считает, что подобные действия дестабилизируют общество, которое "живет непростой жизнью, умудряясь не просто выживать, но еще и волонтерить, донатить на армию и сохранять оптимистичный взгляд на будущее". Находящиеся на фронте украинские защитники "просто шокированы этими новостями", считает Арахамия.

"Мы в парламенте активно обсуждаем идею ограничения распоряжения этими средствами, но останавливает нас только то, что мы знаем: когда мы это сделаем, вы начнете громко кричать о "нападении на децентрализацию", что "власть атакует местное самоуправление", и распространять другие похожие месседжи", – заявил глава фракции.

Он назвал свой пост "последним предупреждением" перед тем, как парламент внесет соответствующие законодательные ограничения на период военного положения.