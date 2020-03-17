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Кабмин Украины установил предельные тарифы на авиаперевозки в период эвакуации граждан

Министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий сообщил, что из-за ситуации с распространением коронавируса и закрытием границ некоторые авиаперевозчики повысили стоимость билетов в 10 раз. В связи с этим правительство решило установить предельную цену на билеты.

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По информации МИД, более 3,6 тыс. украинцев, которые находятся за рубежом, попросили вернуть их домой
По информации МИД, более 3,6 тыс. украинцев, которые находятся за рубежом, попросили вернуть их домой
Фото: depositphotos.com

16 марта Кабинет Министров Украины поручил установить предельные тарифы на услуги авиационных пассажирских перевозок, обеспечивающих возвращение граждан Украины домой. Об этом сообщила пресс-служба правительства.

Речь идет о международных и внутренних рейсах.

Решение правительства будет действовать весь период проведения мероприятий, направленных на предотвращение распространения коронавирусной инфекции, уточнили в пресс-службе.

В сообщении не приведены конкретные тарифы, Министерство инфраструктуры тоже о них не информировало.

Министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий сообщил на брифинге в Киеве 17 марта, что некоторые авиаперевозчики повысили стоимость билетов в 10 раз, передает корреспондент издания "ГОРДОН".

"Хочу напомнить о Чикагской конвенции [о международной гражданской авиации] и сказать всем: "Уважаемые перевозчики, если вы продали билеты, то должны возвращать пассажиров. Мы в любом случае их вернем. Но если мы возвращаем их за свой счет, мы будем обращаться [в суд] с исковыми заявлениями, чтобы компенсировать эти деньги. Пожалуйста, не спекулируйте на этом и не повышайте стоимость", – обратился министр к представителям авиабизнеса.

В рамках мероприятий по противодействию распространению коронавирусной инфекции в ночь на 16 марта Украина полностью запретила въезд на территорию страны иностранным гражданам, а с 17 марта прекратила авиационное сообщение с другими странами.

По информации МИД, более 3,6 тыс. украинцев, которые находятся за рубежом, попросили вернуть их домой.

Начиная с 15 марта Украина на самолетах эвакуировала своих граждан из ряда стран, в том числе 1,5 тыс. человек из Египта, 123  из Италии, более 100 – из Грузии и 74 – из Ливана.

Накануне прекращения полетов цены на рейсы "Международных авиалиний Украины" выросли в несколько раз. Антимонопольный комитет Украины пообещал проверить обоснованность повышения стоимости билетов, а в МАУ заявили, что ее формирует специальная система расчета Revenue Management System, которая "исключает вероятность формирования стоимости в ручном режиме".

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По данным ВОЗ на 17 марта, коронавирусом инфицировано 179 843 человека в более чем 150 странах, 7176 человек скончались.

В Украине по состоянию на 16 марта подтверждено семь случаев заражения коронавирусом (четыре из них – в Черновицкой области, два – в Киеве), одна из заболевших, 71-летняя жительница Житомирской области, скончалась. За границей от COVID-19 умерла одна украинка (она жила и работала в Италии), еще восьмерых (в Германии, Италии, Польше, Молдове и Объединенных Арабских Эмиратах) лечат.

Теги: МАУ, тарифы, авиаперевозки, Владислав Криклий, Шарм-эль-Шейх, Кабмин
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