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ДЕНЬГИ

Дефицит средств в "Укрэнерго" достигает нескольких десятков миллиардов гривен – депутат

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Алексей Кучеренко: У меня создается впечатление, что компанию сознательно и целенаправленно загоняют в долги и, похоже, не собираются эту проблему решать
Алексей Кучеренко: У меня создается впечатление, что компанию сознательно и целенаправленно загоняют в долги и, похоже, не собираются эту проблему решать
Фото: Alexey Kucherenko / Facebook

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг, должна решить проблему многомиллиардного дефицита средств для компании "Укрэнерго", установив тариф на передачу, позволяющий погашать накопленные долги. Об этом заявил в своем Facebook нардеп от "Батьківщини", заместитель председателя парламентского комитета по энергетике и жилищно-коммунальным услугам Алексей Кучеренко.

"Дефицит средств у такой компании, как "Укрэнерго", за 2020–2023 годы исчисляется десятками миллиардов гривен, и эти цифры пугают. У меня создается впечатление, что компанию сознательно и целенаправленно загоняют в долги и, похоже, не собираются эту проблему решать", – написал нардеп.

Он сообщил, что в последние годы НКРЭКУ утверждает тариф "Укрэнерго", который не соответствует реальному положению дел в энергетике и не может обеспечить выполнение государственной компанией своих ключевых функций. Кучеренко отметил, что с началом российского вторжения наложились дополнительные проблемы  –  мораторий на начисление и взыскание штрафных санкций с субъектов хозяйствования, которые должны платить тариф на передачу.

"Поэтому по очевидным причинам почти четверть недоплат по тарифу компании происходит в 2022–2023 годах", – добавил Кучеренко.

Что касается заложенных НКРЭКУ показателей в тариф на передачу "Укрэнерго" на 2023 год, то депутат подчеркнул, что там почти в каждом пункте есть просчеты.

"Предложение "Укрэнерго" пересмотреть размер тарифа на передачу с 1 июля было проигнорировано. Все это выливается в круговые долги на рынке, а впоследствии приведет к фактическому дефолту участников энергорынка, если в ближайшие месяцы снова увидим саботаж и отсутствие действий по установлению достаточного тарифа на передачу на IV квартал этого года", – заявил депутат.

https://www.facebook.com/Kucherenko2020/posts/pfbid022i2dSeyaYKUFXFVAxGp3akqsJaqxnSBe7NrSMMPtq3Y3jqpbgdzAbEQoB91NhVul

Контекст:

Недавно опубликованные результаты проверки НКРЭКУ обнаружили, что компании "Укрэнерго" нужно компенсировать 740 млн грн дефицита средств, и они должны быть учтены в тарифе на передачу на 2024 год. Однако эксперты считают, что этот показатель значительно занижен, писал "Обозреватель".

Теги: энергетика, дефолт, Укрэнерго, тарифы, долги, НКРЭКУ, Алексей Кучеренко
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