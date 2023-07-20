Дефицит средств в "Укрэнерго" достигает нескольких десятков миллиардов гривен – депутат

Алексей Кучеренко: У меня создается впечатление, что компанию сознательно и целенаправленно загоняют в долги и, похоже, не собираются эту проблему решать Фото: Alexey Kucherenko / Facebook

"Дефицит средств у такой компании, как "Укрэнерго", за 2020–2023 годы исчисляется десятками миллиардов гривен, и эти цифры пугают. У меня создается впечатление, что компанию сознательно и целенаправленно загоняют в долги и, похоже, не собираются эту проблему решать", – написал нардеп.

Он сообщил, что в последние годы НКРЭКУ утверждает тариф "Укрэнерго", который не соответствует реальному положению дел в энергетике и не может обеспечить выполнение государственной компанией своих ключевых функций. Кучеренко отметил, что с началом российского вторжения наложились дополнительные проблемы – мораторий на начисление и взыскание штрафных санкций с субъектов хозяйствования, которые должны платить тариф на передачу.

"Поэтому по очевидным причинам почти четверть недоплат по тарифу компании происходит в 2022–2023 годах", – добавил Кучеренко.

Что касается заложенных НКРЭКУ показателей в тариф на передачу "Укрэнерго" на 2023 год, то депутат подчеркнул, что там почти в каждом пункте есть просчеты.

"Предложение "Укрэнерго" пересмотреть размер тарифа на передачу с 1 июля было проигнорировано. Все это выливается в круговые долги на рынке, а впоследствии приведет к фактическому дефолту участников энергорынка, если в ближайшие месяцы снова увидим саботаж и отсутствие действий по установлению достаточного тарифа на передачу на IV квартал этого года", – заявил депутат.