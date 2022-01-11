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ДТЭК увеличил запасы угля на ТЭС на 32%, государственные станции сократили на 12% – данные Минэнерго

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28 декабря в Министерстве энергетики сообщили о системных поставках угля в Украину
28 декабря в Министерстве энергетики сообщили о системных поставках угля в Украину
Фото: пресс-служба порта "ТІС"

Компания ДТЭК за последнюю неделю увеличила запасы угля на своих ТЭС на 32% или на 107 тыс. т – до 443 тыс. т. При этом на государственных ТЭС запасы угля за последнюю неделю упали на 13% до 108 тыс. т. Об этом сообщает агентство "Интерфакс-Украина" со ссылкой на данные Министерства энергетики.

В целом, запасы угля на складах всех ТЭС Украины в период с 4-го по 10 января 2022 года увеличились на 18,1% (на 91 тыс. тонн) – до 594,2 тыс. тонн.

В то же время, по расчетам агентства "Интерфакс-Украина", запасы угля на 10 января 2022 года на 7,6% меньше, чем годом ранее (643,3 тыс. тонн).

"На ГК ТЭС 1–30 декабря 2021 года было поставлено 1 млн 842,5 тыс. тонн угля (+12,8% к ноябрю-2021), в т.ч. украинской добычи – 1 млн 440,3 тыс. тонн (+6,5%), импортного – 402,2 тыс. тонн (+43,4%)", – сказано в сообщении.

Компания ДТЭК Рината Ахметова в декабре 2021 года импортировала рекордные 350 тыс. т угля из США и Колумбии, писало "РБК-Украина".

Контекст:

В Украине 15 ТЭС и три ТЭЦ. Девять ТЭС принадлежат энергетическому холдингу ДТЭК бизнесмена Рината Ахметова, три – государственному "Центрэнерго", еще одна – компании "Донбассэнерго" нардепа Максима Ефимова. Две ТЭС находятся на не подконтрольной Украине территории Донбасса (одна принадлежит ДТЭК, вторая – "Донбассэнерго").

В этом году Украина начала отопительный сезон с низкими запасами угля. Утвержденный Министерством энергетики график накопления угля предполагал, что уже в сентябре запасы угля превысят 2 млн тонн, но в конце октября в Минэнергетики констатировали, что реальные запасы на станциях в четыре раза меньше запланированных, отметил "Фокус".

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил 17 декабря, что две ТЭС и две теплоэлектроцентрали (ТЭЦ) переходят на природный газ из-за дефицита угля на складах.

Этому решению предшествовал отчет СБУ, в котором спецслужба предупредила правительство Украины о реальной угрозе остановки ТЭС из-за дефицита угля. Согласно документу, на 1 декабря на складах находилось 486,2 тыс. тонн угля при плановом накоплении 2632,7 тыс. тонн (отклонение – 2146,5 тыс. тонн).

28 декабря в Министерстве энергетики сообщили о системных поставках угля в Украину. Глава ведомства Герман Галущенко рассказал, что в ноябре – декабре в Украину уже поступило более 1 млн тонн импортного угля.

Теги: уголь, энергетика, импорт, дефицит, отопительный сезон, ДТЭК, Министерство энергетики, ТЭС, ТЭЦ
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