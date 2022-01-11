ДТЭК увеличил запасы угля на ТЭС на 32%, государственные станции сократили на 12% – данные Минэнерго

28 декабря в Министерстве энергетики сообщили о системных поставках угля в Украину Фото: пресс-служба порта "ТІС"

В целом, запасы угля на складах всех ТЭС Украины в период с 4-го по 10 января 2022 года увеличились на 18,1% (на 91 тыс. тонн) – до 594,2 тыс. тонн.

В то же время, по расчетам агентства "Интерфакс-Украина", запасы угля на 10 января 2022 года на 7,6% меньше, чем годом ранее (643,3 тыс. тонн).

"На ГК ТЭС 1–30 декабря 2021 года было поставлено 1 млн 842,5 тыс. тонн угля (+12,8% к ноябрю-2021), в т.ч. украинской добычи – 1 млн 440,3 тыс. тонн (+6,5%), импортного – 402,2 тыс. тонн (+43,4%)", – сказано в сообщении.

Компания ДТЭК Рината Ахметова в декабре 2021 года импортировала рекордные 350 тыс. т угля из США и Колумбии, писало "РБК-Украина".