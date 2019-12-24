Есть риск, что договоренности с Россией о транзите газа не будут реализованы – Витренко

Украина работает над системой договоров, которые минимизируют или полностью уберут риск неисполнения Россией своих обязательств по транзиту газа через украинскую территорию, заявил исполнительный директор НАК "Нафтогаз України" Юрий Витренко.

10-летний контракт между Украиной и Россией о поставках и транзите газа заканчивается 31 декабря 2019 года Фото: ЕРА

Существует риск, что Россия откажется от транзита газа через Украину, заявил в эфире "Громадського" 23 декабря исполнительный директор НАК "Нафтогаз України" Юрий Витренко.

"Если мы откажемся от новых исков, а мы должны это сделать, если транзит останется… А потом транзита не будет, и получается, что мы отказались от исков без всякого смысла, это очень большой риск", – заявил исполнительный директор НАК.

Витренко отметил, что именно поэтому Украина работает над "системой договоров, которые минимизируют или полностью уберут этот риск".

"И это сложное такое дело, поэтому есть риск, что даже достигнутые договоренности не будут реализованы. Я надеюсь, что конструктивная работа, добросовестная работа со всех сторон сделает так, чтобы этого не произошло", – сказал директор "Нафтогазу".

Витренко подчеркнул, что "Нафтогаз" рассчитывает на поддержку европейских партнеров и политическую поддержку со стороны руководства Украины.

"Чтобы все же оказывалось определенное давление на российскую сторону, чтобы они действительно добросовестно отработали эти документы, и они были подписаны уже на этой неделе, и этот протокол был воплощен в жизнь, а не остался только на бумаге", – подчеркнул он.

10-летний контракт между Украиной и Россией о поставках и транзите газа заканчивается 31 декабря 2019 года. С осени 2015-го Украина не импортирует природный газ по контракту с "Газпромом", закупая газ на своей западной границе.

В 2018–2019 годах прошло несколько раундов трехсторонних (третьей стороной выступает Еврокомиссия) газовых переговоров на высоком уровне. 20 декабря 2019 года в Минске представители Украины, РФ и Еврокомиссии "достигли окончательной договоренности по принципиальным позициям" по транзиту российского газа, сообщили в Офисе президента Украины. В российском "Газпроме" рассказали, что Украина и РФ подписали протокол договоренностей о продолжении транзита газа через территорию Украины и урегулировании взаимных требований.

Министр энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель сообщил 21 декабря, что, согласно договоренностям, контракт на транзит российского газа будет подписан сроком на пять лет с возможностью пролонгации еще на 10 лет. Также РФ выплатит Украине $3 млрд по решению Стокгольмского арбитража, но стороны отзовут другие встречные иски по газу. Кроме того, по словам Оржеля, тариф на транспортировку газа будет повышен. Министр проинформировал, что договоренности по транзиту российского газа через украинскую газотранспортную систему не предусматривают возможности прямых поставок газа в Украину из РФ.

Исполнительный директор "Нафтогазу" заявил, что контракты на транзит должны быть подписаны до 29 декабря. Он сообщил, что "Нафтогаз" станет посредником между "Газпромом" и компанией "Оператор газотранспортной системы Украины".

Вице-премьер РФ Дмитрий Козак говорил, что тариф на транзит российского газа через Украину не будет меняться в течение пяти лет.