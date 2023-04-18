Германия передала Украине систему ЗРК Patriot – данные правительства ФРГ

Согласно опубликованным данным, ЗРК Patriot и ракеты к нему передали Украине за последнюю неделю.
Кроме того, Берлин отчитался, что за тот же период в рамках предоставления помощи Вооруженным силам Украины было передано 16 грузовиков для бездорожья Mercedes-Benz Zetros (всего Украина получила уже 76 единиц) и две машины для пограничников (в Украине их уже 124).
Война России против Украины. Главное (обновляется)
США объявили о выделении Украине пакета военной помощи, в который впервые вошла батарея ЗРК Patriot, 21 декабря 2022 года.
5 января 2023-го стало известно, что батарею Patriot Украине передаст также Германия.
20 января в документах правительства Нидерландов появилась информация о предоставлении этой страной Украине двух пусковых установок ЗРК Patriot.
В начале февраля в Германию прибыла группа украинских военных для обучения на ЗРК Patriot.
В марте президент Украины Владимир Зеленский говорил, что Украине нужно 20 систем Patriot, но и их может быть недостаточно для противостояния российской агрессии.
14 апреля спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат предположил, что партнеры отправят в Украину ЗРК Patriot "после Пасхи", и подчеркнул, что точных дат "сейчас никто не скажет".
Германия передает Украине противотанковое оружие, самоходные гаубицы, системы ПВО, реактивные системы залпового огня, каски, обмундирование, палатки, медикаменты.
Кроме того, Германия планирует передать Украине современные танки Leopard – сейчас украинские военнослужащие учатся ими управлять.