Германия передала Украине систему ЗРК Patriot – данные правительства ФРГ

В ВСУ прогнозировали, что ЗРК передадут Украине "после Пасхи" Фото: ЕРА (архив)

Согласно опубликованным данным, ЗРК Patriot и ракеты к нему передали Украине за последнюю неделю.

Кроме того, Берлин отчитался, что за тот же период в рамках предоставления помощи Вооруженным силам Украины было передано 16 грузовиков для бездорожья Mercedes-Benz Zetros (всего Украина получила уже 76 единиц) и две машины для пограничников (в Украине их уже 124).

Война России против Украины. Главное (обновляется)

США объявили о выделении Украине пакета военной помощи, в который впервые вошла батарея ЗРК Patriot, 21 декабря 2022 года.

5 января 2023-го стало известно, что батарею Patriot Украине передаст также Германия.

20 января в документах правительства Нидерландов появилась информация о предоставлении этой страной Украине двух пусковых установок ЗРК Patriot.

В начале февраля в Германию прибыла группа украинских военных для обучения на ЗРК Patriot.

В марте президент Украины Владимир Зеленский говорил, что Украине нужно 20 систем Patriot, но и их может быть недостаточно для противостояния российской агрессии.

14 апреля спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат предположил, что партнеры отправят в Украину ЗРК Patriot "после Пасхи", и подчеркнул, что точных дат "сейчас никто не скажет".