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Глава минобороны Дании анонсировал передачу Украине САУ CAESAR и танков Leopard

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Поульсен отметил, что Украине могут передать 100 танков Leopard-1
Поульсен отметил, что Украине могут передать 100 танков Leopard-1
Фото: ЕРА

10 апреля и.о. министра обороны Дании Троелс Лунд Поульсен на совместном брифинге с министром обороны Украины Алексеем Резниковым ответил на вопрос о предоставлении Украине западного оружия. Трансляцию вел Ukraine Media Center Odesa.

"Относительно систем [французских 155-мм самоходных артиллерийских установок, САУ] CAESAR: я надеюсь, что будет возможность поставить их в Украину в следующем месяце. Сейчас они находятся на тренировочных полигонах в Дании. [...] Что касается танков Leopard-1 и Leopard-2: я могу сказать, что Дания уже подписала соглашение с Германией (где-то около двух месяцев назад)", – сказал Поульсен.

По его словам, поставки танков в Украину могут начаться "до лета".

"Надеюсь, заглядывая на полгода вперед, будет возможно поставить около 100 танков Leopard-1. Я бы сказал, что это было бы значительной вещью для украинской армии в борьбе за свободу. [...] Мы можем обсуждать передачу танков Leopard-2. В Дании мы имеем не так много танков Leopard-2", – объяснил Поульсен.

Комментируя услышанное, Резников отметил, что "в ближайшее время" украинцы услышат, как танки Leopard "рычат с датским акцентом".

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Западные партнеры согласились предоставить Украине современные танки для защиты от российской агрессии. По информации главы Пентагона Ллойда Остина, девять стран передадут Украине более 150 танков Leopard разных модификаций. Часть из них уже прибыла в Украину. В частности, танки Украине передала Германия и Польша.

Кроме Leopard, Украина получила танки Challenger 2 от Великобритании. Также планируются поставки 31 танка Abrams от США.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: Украина, Дания, война, танки, Алексей Резников, артиллерия, война России против Украины, брифинг, Leopard, CAESAR
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