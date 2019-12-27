Госбюджет Украины недополучил 51 млрд грн, в том числе из-за укрепления национальной валюты – Минфин

Доходы государственного бюджета Украины за первые 11 месяцев 2019 года составили 93,9% от запланированного показателя, сообщили в Министерстве финансов.

В ноябре в госбюджет поступило 792,2 млрд грн из запланированных 843,66 млрд грн Фото: National Bank Of Ukraine Національний банк України / flickr.com

В ноябре государственный бюджет Украины недополучил 51,46 млрд грн запланированных доходов. Об этом идет речь в макроэкономическом обзоре и прогнозе Министерства финансов Украины, опубликованном 26 декабря.

По данным Минфина, доходы госбюджета за первые 11 месяцев 2019 года составили 93,9% от запланированного показателя – поступило 792,2 млрд грн, тогда как планировали собрать 843,66 млрд грн.

В обзоре сказано, что на этот показатель повлиял ряд факторов, среди которых – кроме укрепления гривны, снижение цен на природный газ, слабый рост импорта, падение производства табачных изделий и освобождение от налогообложения НДС импорта солнечных батарей, а также ветрогенераторов.

Вместе с этим, в Минфине отметили, что в ноябре таможня перевыполнила план по поступлению платежей на 300 млн грн. Также отмечается положительная тенденция по уплате налога на прибыль предприятий и налога на доходы физических лиц – месячное расписание по поступлению доходов от этих налогов в ноябре перевыполнено на 1,9 млрд грн и 100 млн грн соответственно.

На сайте НБУ сообщается (.xls), что средний курс гривны к доллару США в ноябре 2018 года составлял 27,93 грн/$, в ноябре 2019 года – 24,37 грн/$. На 26 декабря НБУ установил курс 23,26 грн/$.

В Нацбанке заявляли, что укрепление гривны – это "естественный процесс" при плавающем курсообразовании.

Агентство Bloomberg 20 декабря сообщало, что гривна в 2019 году стала лидером по темпам укрепления в мире. С начала года она укрепилась на 19%.

24 декабря премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что не считает укрепление гривны негативным явлением.

В комментарии изданию "ГОРДОН" глава Комитета экономистов Украины Андрей Новак выразил мнение, что в 2020 году курс гривны, скорее всего, будет падать, на это рассчитывают Нацбанк и правительство Украины.