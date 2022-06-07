Харьковским защитникам собирают деньги на дрон и оптику

"Харьковским защитникам нужна помощь, чтобы удерживать восточные рубежи. Сейчас все внимание приковано к битве за Донбасс. И каждый трудится на победу. Брат одного из наших сотрудников успешно защищает сон украинцев на востоке. Но его бригаде сейчас нужны новые оптика и дрон, чтобы все больше людей просыпалось под свободным украинским небом", – говорится в сообщении.

Авторы публикации отмечают, что всего необходимо собрать $12,5 тыс., а собрали пока более $6 тыс. Все отчеты обещают опубликовать.

Реквизиты для сбора средств:

"ПриватБанк" – карта №5167 9855 1006 5881 (Анна Василенко);

"Монобанк" – send.monobank.ua/jar/6Hpkb4ZAeQ (в описании профиля).

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