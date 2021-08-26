Игорный бизнес РФ отмывает больше половины своих денег через украинский "Айбокс банк" – СМИ

Авторы расследования проанализировали данные ежедневных контрольных закупкок проекта badbank.io и выяснили, что трафик нелегальных игорных платежей в России с заменой кодов в значительной степени идет через Украину и украинские банки обрабатывают платежи в онлайн-казино граждан РФ.

"К тому же большинство команд-разработчиков онлайн-казино всего бывшего СССР в последние годы базируются и развиваются в Украине. Например, достаточно известная компания Lucky Labs, по данным СМИ, является одним из разработчиков софта в Украине, в ее офисы неоднократно наведывалась с обысками СБУ. За последний год "Айбокс" вырос в присутствии на рынке РФ. По данным источников Mind в международных платежных системах, только в июне 2021 года в системе с инициатором платежа в РФ картами MasterCard было обработано $80 млн платежей, а карточками Visa – $50 млн. Хотя, по оценке участников рынка, "такие объемы значительно больше", – сказано в статье.

Журналисты отмечают, что стремительный рост доли IBOX Bank на российском рынке платежей за виртуальные азартные игры объясняется тем, что после того, как Центробанк РФ развернул борьбу против нелегальных онлайн-казино, последние переключились на работу с двумя украинскими банками – преимущественно "Айбокс банком" и иногда – с "Конкорд банком".

"На сайтах 1XBet, PinUP, Cat casino, Pokerdom, Slottica, Vulkan Original, Richprize, Melbet, Vegas Grand, Leon, Casino7, VAVADA, Grand, "Восток", Reut VIP, Fizzslots, Mostbet, Redstar, "Слава", Fresh, Vulkan Deluxe, Vulkan 24 UP-x, Deluxe Casino, "Чемпион", "Фараон", Azart Play, GMSlots, GGbet, Olimp для пополнения электронного счета и осуществления ставок используются эквайринговые мерчанты "Айбокс банка" (PJSC IboxBank UKR KYIV) с назначением платежа или MCC-кодом 7994 (видеоигры) либо 6012 (финансовые учреждения), что является мискодингом и нарушением правил МПС Visa & Mastercard", – заявляют авторы расследования.

Они объясняют, что работу украинских банков "не замечают" НБУ и правоохранительные органы и они могут давать демпинговые условия для рынка теневого гемблинга в РФ.

"А развитый рынок перевода безналичных средств в наличные с помощью криптовалюты и одновременно лояльность финансового мониторинга позволяют анонимно и эффективно осуществлять выплаты на наличные и безналичные счета клиентов в офшорах", – поясняется в материале.

Самый простой способ приема платежей за предоставление незаконных услуг – это подмена назначений платежей, отмечается в материале.

"Продаете наркотики – ставите назначение "детские игрушки", продаете пополнение онлайн-казино – назначение "видеоигры". Средние ставки на рынке составляют 8%. Банк за это берет на себя все риски с платежными системами и финансовым мониторингом НБУ. "Айбокс банк" и "Конкорд банк" оказались настолько успешными на этом рынке в Украине, что когда в РФ заговорили о выводе гемблингового оборота за пределы страны, они заняли более 50% рынка", – утверждают журналисты Mind.ua.

Они отметили, что 74% "Айбокс банка" принадлежат Владимиру Дроботу, еще 6% – бывшему владельцу сети терминалов IBOX Евгению Березовскому. С 30 апреля 2021 года 9,97% банка принадлежат Алене Шевцовой, которая также является бенефициаром ООО "ФК" Леогейминг Пей". "Леогейминг" – организатор платежной системы Leo, которая обеспечивает прием платежей в пользу различных сайтов и сервисов и перевод средств через клиринговые счета под видом расчетов ее участников.