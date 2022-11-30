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Из-за блокирования экспорта металла через порты Украина теряет более 1,5 млрд грн в месяц – исследование

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В морских портах ЕС нет свободных мощностей для обработки всех украинских грузов, поэтому железнодорожные вагоны стоят в очередях на границах Украины с ЕС
В морских портах ЕС нет свободных мощностей для обработки всех украинских грузов, поэтому железнодорожные вагоны стоят в очередях на границах Украины с ЕС
Фото: vcci.com.ua

Ежемесячно Украина теряет более $420 млн, которые могла бы получить на экспорте металлопродукции. Об этом говорится в новом исследовании GMK Center.

"Блокада морских портов приводит к значительным потерям экспорта в металлургии Украины. Согласно последнему исследованию GMK Center, ежемесячная сумма таких убытков составляет $420 млн. Каждый месяц Украина не может производить и экспортировать 1,3 млн т железной руды, 151 тыс. т чугуна, 192 тыс. т полуфабрикатов и 218 тыс. т готовой металлопродукции", – пишут авторы исследования.

В GMK Center объяснили, что украинские экспортеры металлургической отрасли были вынуждены перенаправить грузопотоки в морские порты ЕС, в частности в Румынию, Болгарию, Польшу, Хорватию, Германию. В результате среднее расстояние в порт отправки для украинских экспортеров увеличилось в пять раз, а стоимость доставки в порт назначения выросла в среднем в три-четыре раза.

"В морских портах ЕС нет свободных мощностей для обработки всех украинских грузов, так что железнодорожные вагоны стоят в очередях на границах Украины с ЕС. Даже в войну 60% металлургической продукции из Украины доставляется конечным потребителям морским транспортом. Поэтому рост производства и загрузка украинских металлургических предприятий, перезапуск простаивающих мощностей, рост экспорта возможны только при условии разблокирования украинских черноморских портов", – резюмирует издание.

Контекст:

После начала полномасштабного вторжения России на территорию Украины значительно сократили экспорт своей продукции из-за блокады морских портов в том числе металлургические компании. Украинские металлурги не могут доставлять свою продукцию покупателям морским путем, при этом Россия вывозит захваченный металл и, вероятно, попытается его продать на международном рынке.

За первое полугодие в целом экспорт из Украины упал на 55,6%, а выручка от него – на 23,7%, писал в начале июля заместитель министра экономики Украины Тарас Качка. Причины – блокировка портов и усложнение логистики, в связи с чем себестоимость украинской продукции выросла в разы. Из-за логистических проблем крупные промышленные предприятия сокращают или приостанавливают производство: ферросплавные предприятия работают на 20% установленной мощности, часть украинских ГОК также приостановила работу.

За помощью к правительству в связи с ситуацией уже обратились Северный горно-обогатительный комбинат"Камет-сталь", письма президенту написали "Запорожсталь" и объединение предприятий "Укрметаллургпром".

Президент объединения предприятий "Укрметаллургпром" Александр Каленков заявил в комментарии УНИАН, что в довоенные времена на внешние рынки мы отправляли 80% продукции, около 70% экспорта шло через морские порты и без разблокирования этого транспортного коридора полноценное восстановление металлургической отрасли невозможно.

Теги: транспорт, экономика, железная дорога, экспорт, металлургия, убытки, грузоперевозки, морские порты Украины, рынки, логистика
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