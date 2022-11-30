Из-за блокирования экспорта металла через порты Украина теряет более 1,5 млрд грн в месяц – исследование

В морских портах ЕС нет свободных мощностей для обработки всех украинских грузов, поэтому железнодорожные вагоны стоят в очередях на границах Украины с ЕС Фото: vcci.com.ua

"Блокада морских портов приводит к значительным потерям экспорта в металлургии Украины. Согласно последнему исследованию GMK Center, ежемесячная сумма таких убытков составляет $420 млн. Каждый месяц Украина не может производить и экспортировать 1,3 млн т железной руды, 151 тыс. т чугуна, 192 тыс. т полуфабрикатов и 218 тыс. т готовой металлопродукции", – пишут авторы исследования.

В GMK Center объяснили, что украинские экспортеры металлургической отрасли были вынуждены перенаправить грузопотоки в морские порты ЕС, в частности в Румынию, Болгарию, Польшу, Хорватию, Германию. В результате среднее расстояние в порт отправки для украинских экспортеров увеличилось в пять раз, а стоимость доставки в порт назначения выросла в среднем в три-четыре раза.

"В морских портах ЕС нет свободных мощностей для обработки всех украинских грузов, так что железнодорожные вагоны стоят в очередях на границах Украины с ЕС. Даже в войну 60% металлургической продукции из Украины доставляется конечным потребителям морским транспортом. Поэтому рост производства и загрузка украинских металлургических предприятий, перезапуск простаивающих мощностей, рост экспорта возможны только при условии разблокирования украинских черноморских портов", – резюмирует издание.