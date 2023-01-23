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ДЕНЬГИ

Канада согласилась выплатить более $2 млрд пострадавшим от преследований коренных народов

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Коренные жители составляют около 5 процентов населения Канады
Коренные жители составляют около 5 процентов населения Канады
Фото: ЕРА (архив)

Правительство Канады согласилось выплатить 2,8 млрд канадских долларов (около $2,09 млрд) репараций представителям коренных народов, пострадавших в прошлом в результате действий канадских властей. Об этом сообщил CBC News.

Решение федерального правительства стало ответом на групповой иск, требующий возмещения ущерба за потерю языка и культуры после появления школ-интернатов для индейцев Канады (известных как "первые народы", First Nations).

Договоренности о выплате еще должен утвердить суд, отмечает CBC News.

Если выплаты будут утверждены, озвученная сумма будет перечислена в новый трастовый фонд, который будет действовать в течение 20 лет. Управлять им будут без вмешательства правительства совет из девяти директоров из числа коренных народов.

Министр по делам коренных народов Марк Миллер объяснил, что деньги не компенсируют прошлое, но могут поддержать языки и культуру коренных народов.

Правительство премьера Джастина Трюдо достигло в июне 2021 года внесудебного урегулирования с дневными учениками – выжившими представителями коренных народов, которые вынуждены были посещать специальные школы-интернаты.

Более подробная информация о том, как будут распределяться средства, ожидается "в ближайшие месяцы". Предполагается, что первоначальный платеж будет на сумму $200 тыс. 325-ти представителям коренных народов. Это позволит им создать 10-летний план, "как они хотят возродить свой язык и культуру".

Контекст:

Индейцы Канады (First Nations) – коренное население территории Канады к югу от Северного полярного круга.

По данным переписи 2021 года, проведенной Статистическим управлением Канады, более 1,8 млн человек в Канаде идентифицированы как коренные жители, что составляет 5 процентов населения страны.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: Канада, культура, правительство, пострадавшие, школы, индейцы, население, иск, репарации, язык
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