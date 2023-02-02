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Компания-поставщик питания для ВСУ отвергла обвинения правоохранителей и заявила, что не получила от МО еще никакой оплаты

2 февраля ГБР заявило о задержании пяти человек по делу о закупках питания для Минобороны
2 февраля ГБР заявило о задержании пяти человек по делу о закупках питания для Минобороны
Фото: mil.gov.ua

В "Актив-компани" заявили, что информация со стороны правоохранительных органов о ее деятельности не объективна. В компании выступили с реакцией на подозрениях Государственного бюро расследований по делу о предоставлении услуг питания для Минобороны Украины. Об этом идет речь в заявлении, которое пресс-служба "Актив-компани" передала в редакцию 2 февраля.

В компании подчеркнули, что до сих пор не получили денег по контрактам за 2023 год.

"Компания "Актив-компани" не поставляла в Минобороны услуги питания по завышенным ценам. С начала года компания предоставила услуг МО по обеспечению питанием Вооруженные силы Украины на сотни миллионов гривен, однако, никаких средств на счета компании по контрактам 2023 года до сих пор не поступало. Следственные действия в офисе компании (даже без определения суда) происходят уже почти сутки. Со вчерашнего вечера обыски проводили сотрудники ГБР, а сегодня утром – сотрудники СБУ. Правоохранители до сих пор так и не поинтересовались контрактами между "Актив-компани" и Минобороны, заключенными на поставку услуг питания для украинских военных на 2023 год", – сказано в заявлении.

Также в пресс-службе отметили, что из-за действий правоохранителей деятельность компании остановлена.

"Задержание одного из региональных менеджеров компании произошло на основании обвинения следователей ГБР в якобы отгрузке продуктов питания одной из воинских частей "только на бумаге". "Актив-компани" опровергает такие подозрения и доказывает невиновность своего сотрудника. Из-за активных следственных действий сразу нескольких правоохранительных органов, которые фактически дублируют работу друг друга, деятельность "Актив-компани" заблокирована, что в свою очередь делает невозможным своевременную отгрузку продукции военным частям. В связи с этим "Актив-компани" просит правоохранительные органы учитывать специфику работы компании и реализовывать меры оперативного характера без блокировки работы компании", – призвали в "Актив-компани".

В компании подчеркнули, что считают резонанс вокруг дела попыткой убедить общество в активной борьбе с коррупцией.

"Со своей стороны "Актив-компани" максимально открыта к сотрудничеству со следователями ДБР и СБУ, поскольку законов не нарушала, и цен – не завышала. Отдельно подчеркиваем, что задержание экс-замминобороны Вячеслава Шаповалова и оглашение ему подозрения не имеет к пищевым закупкам Минобороны никакого отношения. К сожалению, создается впечатление, что давление правоохранительных органов и медийная шумиха вокруг закупки услуг питания заключается не в том, чтобы выяснить прозрачность закупок и обоснованность стоимости контрактов, а лишь в том, чтобы убедить потенциального зрителя в "активной борьбе с коррупцией". Но "Актив-компани" никогда не участвовала ни в каких коррупционных схемах. Компания добросовестно выполняет взятые на себя обязательства, понимая, что от качества и оперативности работы зависит обороноспособность украинских ВСУ. Компания надеется на беспристрастность следственных органов и на то, что политики перестанут подыгрывать сценариям информационных войн, которые сейчас реализуются против МО", – резюмировали авторы заявления.

Контекст:

21 января издание ZN.UA сообщило, что в соответствии с соглашением Минобороны от 23 декабря 2022 года министерство якобы закупает продукты для украинских военнослужащих в два-три раза дороже, чем они стоят в киевских супермаркетах.

ООО "Актив компани", о контракте с которым шла речь в статье, 22 января выступило с официальной позицией по этому поводу. В компании опровергли завышение цен и пояснили, почему сравнение цены на отдельную единицу товара в супермаркете со стоимостью услуги в контракте – неправильно и манипулятивно.

Министерство обороны также опубликовало свою позицию. В ведомстве считают, что информация о закупках распространяется "с признаками умышленных манипуляций" и вводит в заблуждение.

Позже в Минобороны заявили, что произошла "обычная техническая ошибка", ведомство сейчас проводит внутренние проверки, исправляет неточности и готовит дополнительные соглашения по поставкам. Министр обороны добавил, что документ, опубликованный в СМИ, "еще не существует" и "ни копейки по нему не потрачено".

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заверил, что в Минобороны и ВСУ  "нулевая толерантность к коррупции"

2 февраля ГБР заявило о задержании пяти человек по подозрению в поставках питания военным "на бумаге".

Теги: СБУ, коррупция, продукты, госзакупки, правоохранители, расследование, Минобороны, ВСУ, задержание, обвинение, обыски, проверки, ГБР
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