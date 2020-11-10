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Крупнейший частный порт ТИС заподозрили в уклонении от уплаты налогов – СМИ

Сложная схема собственности группы компаний "Трансинвестсервис" позволяет выводить большую часть доходов из-под украинского налогообложения за границу, сказано в сюжете программы "Надзвичайні новини".

 
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Частной компании ТИС разрешили забирать себе часть государственного корабельного сбора, отмечают авторы программы
Частной компании ТИС разрешили забирать себе часть государственного корабельного сбора, отмечают авторы программы
Фото: zerno-ua.com

Группу компаний "Трансинвестсервис" (ТИС) заподозрили в выводе в офшоры значительных сумм и уклонении от уплаты налогов на миллионы гривен в год, сообщают авторы программы "Надзвичайні новини", которая вышла на телеканале на ICTV.

ТИС – крупнейшая в Украине частная портовая группа, в которую входит шесть морских терминалов в акватории государственного порта Южный. Совладелец компании, которая позиционирует себя как "история украинского успеха", бизнесмен Андрей Ставницер, однако большая часть предприятий принадлежит российскому миллиардеру Алексею Федорычеву и зарегистрирована за рубежом, утверждают журналисты. Сам россиянин живет в Монако, некоторые фирмы зарегистрированы там, а остальные – в Люксембурге, Нидерландах и Венгрии.

Такая сложная схема собственности позволяет выводить большую часть доходов из-под украинского налогообложения за границу, сказано в сюжете. Частная стивидорная компания ТИС переваливает наибольший поток грузов в порту Южный, но налогов платит вдвое меньше, чем государственный конкурент, говорится в программе. По предварительным расчетам экспертов, за год государство недополучает минимум 600 млн грн налогов. В государственной стивидорной компании, работающей в порту Южный, объясняют это государственным налоговым регулированием и отчислениями, которые отличаются в государственном предприятии и частной компании. На официальные запросы ICTV Государственная налоговая служба и пресс-служба самого Ставницера отказались комментировать журналистам этот вопрос. 

Среди других схем – буксирный бизнес дочерней компании ТИС P&O Marytime. Из четырех единиц буксирного флота два судна эта фирма завезла в Украину, используя схему временного ввоза. Фактически, это морские "евробляхи", ввозимые без уплаты всех пошлин в бюджет, говорят авторы материала. Заявленную стоимость буксиров занизили, а арендную плату за их использование зарубежной компании наоборот – завысили. Это позволило дополнительно снизить НДС, акцизный сбор и налог на прибыль. Как сообщает телеканал со ссылкой на экспертов, только за счет такой схемы объем средств, которые не доходят до налогообложения, в год может превышать 3 миллиона гривен. 

Несмотря на это, частной компании ТИС разрешили забирать себе часть государственного корабельного сбора согласно приказу Мининфраструктуры №316. По оценкам экспертов, за последние семь лет объемы этих средств могут достигать сотен миллионов долларов. По назначению эти деньги должны идти на улучшение портовой инфраструктуры, однако, когда ТИС запускал самый дорогой в стране зерновой терминал "Нептун", проведение дноуглубления к причалу, где он расположен, стоимостью 1 млрд гривен полностью профинансировало государство, подчеркивается в программе.

ВИДЕО
Видео: Надзвичайні новини. ICTV / YouTube
Теги: Одесская область, пошлины, Мининфраструктуры, офшор, порт Южный, Андрей Ставницер
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