МАУ является единственной компанией, у которой есть задолженность перед "Украерорухом" – Ярмак

Исполняющий обязанности директора "Украероруху" Андрей Ярмак заявил, что размер долга "Международных авиалиний Украины" ежедневно меняется, так как компания продолжает оказывать услуги авиаперевозчику.

МАУ может обанкротиться, если не оплатит долги Фото: ЕРА

Авиакомпания "Международные авиалинии Украины" является единственной компанией, у которой есть задолженность перед "Украерорухом". Об этом 25 декабря в интервью "НВ Бизнес" сообщил и.о. директора компании "Украерорух" Андрей Ярмак.

По его словам, остальные авиакомпании регулярно оплачивают все счета.

Ярмак отказался называть размер задолженности МАУ, так как сумма оспаривается в судах. Он добавил, что в долг входят штрафные санкции, просроченные и текущие платежи, так как компания продолжает оказывать услуги авиаперевозчику. По словам Ярмака, сумма долга постоянно меняется.

По данным "НВ Бизнес", размер долга МАУ приближается к отметке 1 млрд грн.

В 2018 году убытки МАУ выросли почти в девять раз.

Президент МАУ Евгений Дыхне заявил, что финансовые потери авиаперевозчика связаны с неблагоприятной политикой государства, в результате чего компания оказалась в худших условиях, чем ее международные конкуренты.

4 ноября министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий заявил, что МАУ обанкротится, если не расплатится с долгами.