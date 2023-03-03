Молдавский блогер Некоглай, который пережил издевательства в полиции РФ, передал ВСУ обещанные дроны

Обещание передать ВСУ дроны на сумму $100 тыс. Некоглай дал в январе. Побудило его к этому задержание российскими силовиками в ноябре 2022 года в Москве, где он тогда жил. Некоглай рассказывал, что поводом для задержания стала его видеопародия на российского военного, которого закидали гранатами в окопе. По словам блогера, в полиции его избили, раздели и заставили сесть на бутылку, снимая происходящее на камеру, а также остригли.

После того Некоглай заявил: "Буду бороться с российским режимом, пока я жив, до конца своих дней. [...] Я отправлю $100 тыс. на ВСУ, и не просто отправлю, я куплю на $100 тыс. дронов. И уже выбрал каких – DJI Mavic 3T, 10 дронов. Приеду в Украину, в Киев, сниму видео, как я лично в руки передаю эти дроны".

На видео из Киева идет речь о передаче украинским военным пяти дронов разной величины.

"Используйте их по назначению. [...] Рад быть частью победы над "русским миром", – прокомментировал Некоглай.