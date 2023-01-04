НАБУ объявило в розыск "организатора" махинаций с имуществом АРМА. Тот ответил, что узнал об этом "с удивлением"

"НАБУ разыскивает организатора преступной группы, разоблаченной на махинациях с арестованным имуществом, переданным в управление АРМА. Речь идет о владельце ряда юридических компаний", – говорится в сообщении.

Еще в 2019 году Довбенко приписывали влияние на кадровые назначения в Министерстве юстиции Украины и решение вопросов в том числе с государственными регистраторами, в исполнительной службе и с продажей арестованного имущества.

29 декабря 2022 года НАБУ сообщило, что организатору преступной группы (ОПГ) сообщили о подозрении заочно, так как его местонахождение неизвестно.

"Общее количество установленных участников как самой ОПГ, так и вовлеченных в совершение определенных преступлений ОПГ, составляет 11 человек. Из них пятерым сообщили о подозрении в июле 2022 года, еще трем – в октябре", – объяснили в агентстве.

По данным следствия, организатор ОПГ в 2017–2018 годы он предложил на тот момент главе АРМА "ввести коррупционную схему по реализации арестованного имущества" и "разработал план, предусматривавший установление контроля за всеми этапами: с момента передачи вещественных доказательств АРМА до их продажи по заниженной стоимости на подконтрольной торговой площадке подконтрольным компаниям".

Якобы тогдашний глава АРМА принял предложение организатора ОПГ и "среди прочего обеспечил принятие необходимой нормативной базы, которая позволила создать видимость законности манипуляциям с арестованным имуществом в интересах ОПГ".

В деле фигурирует в том числе госпредприятие "СЕТАМ", на площадке которого проводились торги.

"Участники ОПГ [...] в течение 2019 года по меньшей мере четыре раза успешно реализовали коррупционную схему по продаже арестованного имущества по заниженной стоимости. [...] По предварительным оценкам, причиненный ущерб в этих четырех эпизодах составил 426 млн грн. Однако экспертиза уточнила ее размер и сейчас она составляет 485 млн грн", – объяснили в НАБУ.

Речь идет о продаже трех земельных участков в Одесской области, 2,6 тыс. тонн речного песка в Киевской области, более 4,5 тыс. тонн карбамида, а также зерна, крупы и масличных.

Довбенко прокомментировал объявление в розыск на своей странице в Facebook.

"Из СМИ с удивлением узнал, что меня разыскивает НАБУ. Зачем меня разыскивать, если я на связи со следствием, мне неизвестно. Я проживаю за границей, куда уехал еще до войны, поскольку имею право постоянного жительства", – написал он.

Юрист утверждает, что "никаких документов от следствия не получал" и "даже примерно" не понимает, в чем его обвиняют.

"Мои адвокаты вступили в официальную коммуникацию с НАБУ и ожидают получения всех документов. Скрываться от следствия не планирую, готов сотрудничать и осуществлять все действия относительно своей защиты", – заявил Довбенко.