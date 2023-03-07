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Нацбанк ликвидировал Ibox Bank. Через его терминалы украинцы пополняли счет в monobank

Ibox Bank составляла 0,1% от активов платежеспособных банков
Ibox Bank составляла 0,1% от активов платежеспособных банков
Фото: IBOX BANK / Facebook

Национальный банк Украины отозвал банковскую лицензию Ibox Bank и ликвидировал его с 7 марта. Об этом говорится на сайте регулятора.

Такое решение НБУ объяснил тем, что банк систематически нарушал требования законодательства в сфере предотвращения и противодействия легализации доходов, а также поддерживал деловые отношения с организаторами турниров по спортивному покеру.

В течение последних двух лет, отмечают в НБУ, за такие нарушения банк неоднократно штрафовали, останавливали осуществление им отдельных видов операций, отстраняли должностных лиц от должности, выдавали письменное предостережение.

В НБУ отмечают, что доля Ibox Bank составляла 0,1% от активов платежеспособных банков, поэтому вывод его с рынка не повлияет на стабильность банковского сектора Украины.

Терминалы Ibox Bank пользовались популярностью среди клиентов monobank как способ бескомиссионного пополнения карты. Как пишет "Экономическая правда", клиентам monobank пришло уведомление с просьбой временно пользоваться другими каналами пополнения карт наличными.

"В связи с отзывом лицензии у АО "АЙБОКС БАНК", компания ООО "МЕТАПЕЙ" (оператор сети терминалов IBOX) временно не принимает пополнения на наши карты", – говорится в сообщении.

Теперь оператору нужно заключить договор с другим банком-партнером для приема платежей.

Фото: epravda.com.ua
Фото: epravda.com.ua

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Украина, НБУ, Нацбанк, активы, Monobank, Айбокс банк
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