Нацбанк ликвидировал Ibox Bank. Через его терминалы украинцы пополняли счет в monobank

Такое решение НБУ объяснил тем, что банк систематически нарушал требования законодательства в сфере предотвращения и противодействия легализации доходов, а также поддерживал деловые отношения с организаторами турниров по спортивному покеру.

В течение последних двух лет, отмечают в НБУ, за такие нарушения банк неоднократно штрафовали, останавливали осуществление им отдельных видов операций, отстраняли должностных лиц от должности, выдавали письменное предостережение.

В НБУ отмечают, что доля Ibox Bank составляла 0,1% от активов платежеспособных банков, поэтому вывод его с рынка не повлияет на стабильность банковского сектора Украины.

Терминалы Ibox Bank пользовались популярностью среди клиентов monobank как способ бескомиссионного пополнения карты. Как пишет "Экономическая правда", клиентам monobank пришло уведомление с просьбой временно пользоваться другими каналами пополнения карт наличными.

"В связи с отзывом лицензии у АО "АЙБОКС БАНК", компания ООО "МЕТАПЕЙ" (оператор сети терминалов IBOX) временно не принимает пополнения на наши карты", – говорится в сообщении.

Теперь оператору нужно заключить договор с другим банком-партнером для приема платежей.