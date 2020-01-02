Налоговая служба предупредила об ограничении доступа к электронным сервисам

2 января с 18.00 до 21.00 доступ к электронным сервисам Государственной налоговой службы будет частично ограничен из-за проведения технического обслуживания.

2 января доступ к электронным сервисам ГНС будет частично ограничен Фото: pixabay.com

2 января будет ограничен доступ к электронным сервисам Государственной налоговой службы. Об этом сообщает пресс-служба ГНС.

"В связи с проведением обслуживания программно-технического комплекса квалифицированного поставщика электронных доверительных услуг информационно-справочного департамента ГНС сообщаем, что 02.01.2020 с 18.00 до 21.00 доступ к электронным сервисам будет частично ограничен", – говорится в сообщении.

С 19-го по 24 декабря включительно электронные сервисы фискальной и налоговой служб работали не в полном объеме из-за следственных действий в ведомствах.