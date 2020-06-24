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Никакого демпинга на рынке дизтоплива нет, а введение пошлины создаст доминирование группы "Приват" Коломойского – эксперт

Введение пошлины на импорт дизтоплива и сжиженного газа даст преимущество группе "Приват" бизнесмена Игоря Коломойского, владеющей Кременчугским нефтеперерабатывающим заводом морскими нефтеперевалочными комплексами, заявил заместитель директора ООО "Консалтинговая группа А-95" Артем Куюн.

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Артем Куюн: Введение пошлины приведет к росту цен на ДТ в размере 1 грн/л или 1000 грн/т
Артем Куюн: Введение пошлины приведет к росту цен на ДТ в размере 1 грн/л или 1000 грн/т
Фото: Artem Kuyun / Facebook

Российского демпинга на рынке дизельного топлива нет, а у украинских производителей есть приемлемые условия для работы, написал на своей странице в Facebook директор ООО "Консалтинговая группа А-95" Сергей Куюн.

"Никакого демпинга нет. Украина закупает нефтепродукты по максимальным ценам в Европе и это создает хорошие условия для внутренних производителей", – написал Куюн.

Он убежден, что введение пошлины на импорт дизельного топлива и сжиженного газа создаст доминирование группы "Приват" Игоря Коломойского, которой принадлежит Кременчугский нефтеперерабатывающий завод и морские нефтеперевалочные комплексы. В случае введения пошлины доля группы на рынке дизеля вырастет до 35–40%, а дополнительный заработок составит около 260 млн грн в месяц, отметил эксперт.

"Введение пошлины приведет к росту цен на ДТ в размере 1 грн/л или 1000 грн/т. Украинские НПЗ и госкомпании в числе первых подняли цены после введения спецпошлины на ДТ и сжиженный газ в прошлом году", – подчеркнул Куюн.

Он добавил, что сейчас украинские производители не могут гарантировать стабильность цен, так как не могут полноценно восполнить долю нефтепродуктов, которые поступают из РФ.

https://www.facebook.com/SergeyKuyun/posts/1464240680413367

21 февраля "Укртатнафта", "Укрнафта" и "Укргазвидобування", контролируемые группой "Приват", а также НАК "Нафтогаз України" потребовали немедленно ввести пошлину на дизельное топливо в размере 8,46% и к 2024 году повысить ее до 25,4%. 

Предварительное заседание межведомственной комиссии по вопросам международной торговли по рассмотрению совместной жалобы "Привата" и НАК "Нафтогаз України" состоялось в марте: комиссия не нашла оснований для начала расследования и предложила заявителям предоставить дополнительные данные и аргументы. Как писал enkorr, в эфире "1+1" обнародовали проект решения, которое предполагалось вынести 22 мая: отказать в начале расследования и введении пошлин, но "Привату" удалось заблокировать этот проект и добиться переноса заседания.

Рост пошлин на дизельное топливо обойдется потребителям в 11 млрд грн и вызовет дестабилизацию поставок, заявила ранее Нефтегазовая ассоциация Украины. Эта организация, а также Аграрный союз Украины обратились к президенту Украины Владимиру Зеленскому с призывом не допустить введения пошлины на импортное дизельное топливо и сжиженный газ, так как это приведет к существенному подорожанию продуктов питания.

Директор НТЦ "Психея" Сергей Сапегин заявил в комментарии "Главкому", что повышение акциза на сжиженный газ и пошлины на импортное дизельное топливо приведет к росту цен на заправках и ударит по наименее платежеспособным украинцам.

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