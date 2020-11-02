Никонов: Самые большие деньги, на которые меня обманули – миллионов пять долларов

Украинский бизнесмен, основатель строительной компании KAN Development, советник мэра Киева Виталия Кличко Игорь Никонов в интервью основателю издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону ответил на вопрос, на какие самые большие деньги его обманывали.

"Миллионов на пять долларов... Там не то что обманули. Могли заплатить, могли не заплатить. То есть я бы заплатил точно. Они посчитали, что они могут не заплатить. Я не простил – я просто с этими людьми перестал общаться. И на этом все закончилось", – сказал Никонов.

Он считает себя не злопамятным, а прагматичным человеком.

"Я просто понимаю, что если ты уже идешь в войну, то ты уже должен понимать ради чего. Потому что любая война – это все равно потеря для обоих. Я и очень многих людей примиряю между собой и говорю свою точку зрения: "Послушайте, ваши амбиции... Вы потеряете оба". Я очень часто был свидетелем, как два бизнесмена начинают выяснять отношения. Их обоих трахнут обязательно", – объяснил бизнесмен.

Никонов: Если налоговый комитет сделает то, что хочет, квартиры подорожают ровно в 1,5 раза. Читайте полную версию интервью

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Видео: В гостях у Гордона / YouTube

Никонов родился в 1964 году в Ташкенте (Узбекистан) в семье военнослужащего. В 1966 году с родителями переехал в Александрию Кировоградской области. Окончил Ленинградский институт инженеров железнодорожного транспорта (сейчас – Петербургский государственный университет путей сообщения).

В 1999 году Никонов уехал жить в США, но спустя год вернулся в Украину.

С 1990-х занимается бизнесом. В 2001 году создал компанию KAN Development, которая строит недвижимость в Киеве. Среди реализованных проектов компании – ТРЦ Ocean Plaza, жилые комплексы "Комфорт Таун", Diamond Hill и другие.

С 2014 года является советником Кличко. В 2014–2015 годах был первым заместителем председателя Киевской городской государственной администрации.

Никонов входит в топ-100 самых богатых украинцев по версии журнала НВ, его состояние эксперты оценивают в $90 млн.