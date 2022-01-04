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Ожидается самый низкий уровень почти за два года. "Газпром" сократил транзит газа в ЕС через территорию Украины – ОГТСУ

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"Газпром" не информирует о причинах сокращения транзита газа, отметили в ОГТСУ
"Газпром" не информирует о причинах сокращения транзита газа, отметили в ОГТСУ
Фото: EPA

Российский "Газпром" 3 января уменьшил транзит природного газа через территорию Украины и вместо законтрактованных 109,6 млн м³ в сутки поставляет в Европу 52,5 млн м³.

Об этом 4 января сообщил в Facebook генеральный директор компании "Оператор газотранспортной системы Украины" (ОГТСУ) Сергей Макогон.

"Ожидается, что сегодня, 4 января, падение транзита продолжится, поскольку номинации по состоянию на начало газовых суток составляют около 50,5 млн м³ в сутки. Это будет самый низкий уровень транзита начиная с конца января 2020 года", – написал Макогон.

Он подчеркнул, что "Газпром" не информирует о причинах сокращения транзита.

https://www.facebook.com/mcfire76/posts/10159088720654081

Макогон отмечал 20 декабря, что, несмотря на высокие цены на газ в ЕС и имеющиеся свободные транзитные мощности, российский "Газпром" не забронировал дополнительные мощности на январь. По его словам, российский газовый монополист продолжает шантажировать Европу с целью скорейшего запуска газопровода "Северный поток – 2", который должен соединить РФ и ФРГ по дну Балтийского моря в обход Украины. В настоящее время газопровод проходит сертификацию в Германии.

Контекст:

30 декабря 2019 года "Нафтогаз" и "Газпром" подписали новый контракт на транзит газа сроком на пять лет. Согласно ему, минимально гарантированная прокачка газа через территорию Украины в 2020 году должна была составлять 65 млрд м³ и по 40 млрд м³ в последующие четыре года. Договор заключен на условии "качай или плати", то есть если даже "Газпром" транспортирует меньше газа, он все равно должен оплачивать прописанный в контракте объем.

В 2020 году через территорию Украины в Евросоюз были транспортированы 55,8 млрд м³ российского газа – самый низкий показатель за семь лет.

"Газпром" постепенно сокращает транзит газа через Украину. С 1 ноября 2021 года российский монополист сократил объемы транзита газа через Украину до 57 млн м³ в сутки, это в два раза меньше транзитных мощностей, оплачиваемых российской компанией.

11 ноября Макогон заявил, что Украина готова транзитировать до 250 млн м³ газа в сутки, что в 2,5 раза превышает имеющийся транзит.

12 ноября председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер заявил, что компания в 2021 году перевыполнит обязательства по транзиту газа через Украину.

15 декабря "Газпром" заявил, что выполнил обязательства по транзиту газа через территорию Украины за 2021 год.

Украина хочет продлить контракт на транзит российского газа на 15 лет, говорил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. Глава правления НАК "Нафтогаз України" Юрий Витренко сообщил 29 ноября, что РФ не хочет начинать переговоры о продолжении транзита газа через территорию Украины.

Теги: Газпром, Россия, Украина, газ, газопровод, транзит, Европа, российский газ, Сергей Макогон, Оператор газотранспортной системы Украины, ЕС
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