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Польские дипломаты не будут встречаться с представителями России или Беларуси – МИД Польши

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Яблонский: Мы признаем, что Россия должна быть крайне изолирована
Яблонский: Мы признаем, что Россия должна быть крайне изолирована
Фото: EPA

Официальные представители Польши не будут участвовать во встречах, в которых будут участвовать представители России или Беларуси. Об этом 25 июля заявил заместитель главы Министерства иностранных дел Павел Яблонский в эфире Polskie Radio 24.

По его словам, такое решение власти Польши приняли, потому что это "базовый элемент нашей политики в отношении российской агрессии".

"Мы признаем, что Россия должна быть крайне изолирована, максимально изолирована от всех международных форумов, всех форматов, в которых она может выступать", – добавил Яблонский.

Политик указал, что эта изоляция необходима потому, что президент РФ Владимир Путин строит свою политику на том, что у него есть некоторые возможности для международных контактов.

Контекст:

Польша последовательно поддерживает Украину в борьбе против российской агрессии, предоставляя военную и гуманитарную помощь.

Согласно данным ООН, с начала войны страна приняла почти 5 млн беженцев из Украины. Украинцы в Польше, кроме прочего, получили права на образование, медицинское обслуживание и доступ к рынку труда.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Россия, Беларусь, Польша, дипломатические отношения
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