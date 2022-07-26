Польские дипломаты не будут встречаться с представителями России или Беларуси – МИД Польши

Яблонский: Мы признаем, что Россия должна быть крайне изолирована Фото: EPA

По его словам, такое решение власти Польши приняли, потому что это "базовый элемент нашей политики в отношении российской агрессии".

"Мы признаем, что Россия должна быть крайне изолирована, максимально изолирована от всех международных форумов, всех форматов, в которых она может выступать", – добавил Яблонский.

Политик указал, что эта изоляция необходима потому, что президент РФ Владимир Путин строит свою политику на том, что у него есть некоторые возможности для международных контактов.