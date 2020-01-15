Украинская певица Оля Полякова заявила в авторской программе основателя издания "ГОРДОН" Дмитрия Гордона, опубликованной на YouTube-канале "В гостях у Гордона", что ее выступления стоят дороже других артистов в Украине.

Певицу спросили, сколько сегодня стоит ее концерт.

"Я не разбираюсь, как говорит продюсер. Отвечу так: Оля Полякова – самый дорогостоящий артист в Украине. Есть еще один артист, который стоит столько, но у него нет такого количества концертов", – сказала Полякова.

На уточняющий вопрос, не имеет ли она в виду лидера "Океану Ельзи", нардепа Святослава Вакарчука, певица ответила, что тот, "может, и ездит на концерты, но вряд ли 200 концертов дает".

"Короче, я зарабатываю много, но я очень много работаю для этого. То шоу, которое привозит Оля Полякова, не привозит ни один артист. И то, что Полякова делает на корпоративах со своими клиентами, тоже не делает ни одна певица и ни один певец", – подчеркнула она.

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Певица заявила Гордону, что у нее "всегда был вкус к деньгам, заработанным собственным пением".