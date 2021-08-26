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Потери госбюджета из-за импорта октаноповышающих компонентов выросли до 700 млн грн, самый крупный потребитель – "БРСМ-Нафта" – СМИ

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Июльский показатель импорта стал рекордным за всю историю наблюдения
Июльский показатель импорта стал рекордным за всю историю наблюдения
Фото: depositphotos.com

Лидером в рейтинге получателей октаноповышающих компонентов под видом растворителей по итогу июля в Украине стала группа "БРСМ-Нафта", она ввезла 2,2 тыс. тонн, пишет enkorr.ua со ссылкой на данные "Консалтинговой группы А-95".

"По расчетам "Консалтинговой группы А-95", за семь месяцев 2021 года прямые потери государственного бюджета вследствие импорта безакцизных октаноповышающих компонентов под видом растворителей для лакокрасочной промышленности достигли 700 млн грн", – пишет профильный портал.

Как сообщила журналистам "Консалтинговая группа А-95", июльский показатель импорта стал рекордным за всю историю наблюдения – он выше более чем в два раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – вырос с 5,2 до 12,8 тыс. т. Предыдущий рекорд был зафиксирован в мае 2021 года – 11,5 тыс. т.

"Лидером в рейтинге получателей [октаноповышающих компонентов под видом растворителей] по итогу отчетного месяца стала группа "БРСМ-Нафта" – 2,2 тыс. т, которая осуществляет самостоятельное производство высокооктановых бензинов и альтернативного топлива на мини-НПЗ в Гадяче (Полтавская обл.) и на нефтебазе в Переяславском (Киевская обл.)", – отмечается в материале.

Кроме "БРСМ-Нафта", среди крупнейших импортеров числится ООО "Терминал", которое ввезло 1 тыс. т растворителей. Эта фирма базируется в Мироновке Киевской области, где ранее фискальные органы неоднократно разоблачали незаконное производство нефтепродуктов, пишут авторы статьи. Тройку "лидеров" замыкает Харьковская компания "Пром Хим" с объемом 900 т – это поставщик оператора крупнейшего в стране мини-НПЗ в поселке Мерефа Харьковской области, снабжающего топливом, в частности, сети Моtto и Brent Oil, утверждают журналисты enkorr.ua.

Теги: импорт, БРСМ-Нафта, нефтебаза, нефтепродукты
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