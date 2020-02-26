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Промышленное производство в Украине замедлилось в январе на 5,1% по сравнению с январем 2019 года – Госстат

По данным Государственной службы статистики Украины, наибольшее замедление промпроизводства в стране зафиксировано в январе в отрасли снабжения электроэнергией и газом.

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Промпроизводство упало по сравнению с декабрем
Промпроизводство упало по сравнению с декабрем
Фото: pixabay.com

В январе 2020 года рост промышленного производства снизился по сравнению с показателями января 2019 года на 5,1%. Об этом 26 февраля сообщила Государственная служба статистики (.doc).

Еще большее замедление зафиксировано по сравнению с данными за декабрь 2019 года – 8,4%.

Наибольшее годовое замедление роста промышленного производства в Украине зафиксировано в сфере снабжения электроэнергией, газом, паром и кондиционированным воздухом – минус 11,8 процентных пункта.

19 февраля 2020 года Кабинет Министров Украины создал координационный центр по вопросам промышленности. Его главной задачей является обеспечение роста промышленного производства и создание новых рабочих мест.

Теги: промышленность, статистика, Госстат, электроэнергия
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