Противотанковые ежи и трактор: Коломойский "спрятал" офис государственной Центрэнерго под Киевом – СМИ

Пока Фонд государственного имущества, владеющий основной долей "Центрэнерго", через суды менял лояльное бизнесмену Игорю Коломойскому руководство энергокомпании, "Центрэнерго" успело уехать и забаррикадироваться, отмечают авторы сюжета Bihus.info.

Бизнесмен Игорь Коломойский "спрятал" весь административный персонал офиса государственной компании "Центрэнерго" после того, как государство попыталось вернуть контроль над предприятием. Об этом 30 мая сообщили журналисты проекта Bihus.info.

Охрана в киевском офисе сообщила о том, что руководство "Центрэнерго" переехало в Козин под Киевом. Журналисты нашли компанию в лесу, а дорога к ней была перегорожена трактором. Оказалось, что компанию вывезли в санаторий, который обслуживал ее работников. Внешне территория похожа на базу отдыха, однако по периметру обтянута колючей проволокой.

Фонд государственного имущества, владеющий основной долей "Центрэнерго", вместе с экс-премьером Алексеем Гончаруком начал смену лояльного Коломойскому руководства энергокомпании, однако пока этот процесс шел в судах, "Центрэнерго" успело уехать и забаррикадироваться, отмечают авторы сюжета.

Трактор, как они говорят, это не только способ маскировать дорогу, а символ того, "как Игорь Коломойский пытался защитить госпредприятие от государства".

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Видео: BIHUS info / YouTube

Летом 2019 года в госкомпании "Центрэнерго" был назначен новый менеджмент, которого связывают с группой "Приват" Игоря Коломойского, писала "Экономическая правда".



Государственное "Центрэнерго" начало поставлять по заниженным ценам электроэнергию на предприятия группы "Приват" – Никопольский и Запорожский завод ферросплавов, "Днепроазот", а также трейдера "Юнайтед Энерджи".



В августе прошлого года портал enkorr сообщал, что компания "Центрэнерго" подписала договор на поставку угля из России на 400 млн грн с ООО "Нефть Форс", учредитель и директор которой имеет непосредственное отношение к деятельности группы "Приват" Коломойского. Структуры с орбиты Коломойского отгружали на "Центрэнерго" уголь по 3165 грн за тонну, что вдвое больше рыночной на тот момент – 1741 грн за тонну.



По итогам 2019 убытки госкомпании составили 2,5 млрд грн, хотя 2018 год компании закончила с 1,4 млрд грн прибыли.



В середине мая временно исполняющая обязанности министра энергетики и защиты окружающей среды Ольга Буславец раскритиковала действия "Ценрэнерго", которая начала покупать и использовать на теплоэлектростанциях газ компании "Юнайтед Энерджи" вместо угля украинских шахт, писал портал Oilpoint.

Президент Украины Владимир Зеленский 20 мая заявил, что "Центрэнерго" готовится к приватизации. "Многое говорят о "Центрэнерго". Оно будет готовиться тоже к приватизации. Фонд госимущества этим занимается. У них есть четкий план", – сказал глава государства.