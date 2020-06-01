Противотанковые ежи и трактор: Коломойский "спрятал" офис государственной Центрэнерго под Киевом – СМИ

Бизнесмен Игорь Коломойский "спрятал" весь административный персонал офиса государственной компании "Центрэнерго" после того, как государство попыталось вернуть контроль над предприятием. Об этом 30 мая сообщили журналисты проекта Bihus.info.
Охрана в киевском офисе сообщила о том, что руководство "Центрэнерго" переехало в Козин под Киевом. Журналисты нашли компанию в лесу, а дорога к ней была перегорожена трактором. Оказалось, что компанию вывезли в санаторий, который обслуживал ее работников. Внешне территория похожа на базу отдыха, однако по периметру обтянута колючей проволокой.
Фонд государственного имущества, владеющий основной долей "Центрэнерго", вместе с экс-премьером Алексеем Гончаруком начал смену лояльного Коломойскому руководства энергокомпании, однако пока этот процесс шел в судах, "Центрэнерго" успело уехать и забаррикадироваться, отмечают авторы сюжета.
Трактор, как они говорят, это не только способ маскировать дорогу, а символ того, "как Игорь Коломойский пытался защитить госпредприятие от государства".
Летом 2019 года в госкомпании "Центрэнерго" был назначен новый менеджмент, которого связывают с группой "Приват" Игоря Коломойского, писала "Экономическая правда".
Государственное "Центрэнерго" начало поставлять по заниженным ценам электроэнергию на предприятия группы "Приват" – Никопольский и Запорожский завод ферросплавов, "Днепроазот", а также трейдера "Юнайтед Энерджи".
В августе прошлого года портал enkorr сообщал, что компания "Центрэнерго" подписала договор на поставку угля из России на 400 млн грн с ООО "Нефть Форс", учредитель и директор которой имеет непосредственное отношение к деятельности группы "Приват" Коломойского. Структуры с орбиты Коломойского отгружали на "Центрэнерго" уголь по 3165 грн за тонну, что вдвое больше рыночной на тот момент – 1741 грн за тонну.
По итогам 2019 убытки госкомпании составили 2,5 млрд грн, хотя 2018 год компании закончила с 1,4 млрд грн прибыли.
В середине мая временно исполняющая обязанности министра энергетики и защиты окружающей среды Ольга Буславец раскритиковала действия "Ценрэнерго", которая начала покупать и использовать на теплоэлектростанциях газ компании "Юнайтед Энерджи" вместо угля украинских шахт, писал портал Oilpoint.
Президент Украины Владимир Зеленский 20 мая заявил, что "Центрэнерго" готовится к приватизации. "Многое говорят о "Центрэнерго". Оно будет готовиться тоже к приватизации. Фонд госимущества этим занимается. У них есть четкий план", – сказал глава государства.