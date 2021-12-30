"Прямо на наших глазах творится новая украинская история". Кубраков назвал "Большое строительство" самым масштабным обновлением дорог времен независимости

Согласно плану "Большого строительства", к 2024 году в Украине будет построено еще 14 846 км дорог Фото: Олександр Кубраков / Facebook

"Многие годы чиновники нас просто обманывали. Строить в Украине масштабно, быстро, а главное – качественно возможно", – подчеркнул Кубраков.

В качестве примера он привел результаты работы Мининфраструктуры в рамках проекта "Большое строительство" по итогам 2021 года: 5098 км государственных дорог и 250 искусственных сооружений.

Министр опроверг упреки критиков проекта относительно завышенных цен на выполнение ремонтных работ.

"По итогам осуществленных закупок, средняя стоимость 1 км дороги почти не изменилась с 2020 года и составляет 20,7 млн грн. То есть все упреки в завышенных ценах разбиваются против конкретных фактов", – отметил он.

По словам Кубракова, благодаря "Большому строительству" было осуществлено самое масштабное обновление автодорог за все время независимости Украины.

"Проиллюстрирую это просто двумя понятными цифрами. В период с 2009-го по 2019 год за 10 лет было обновлено и построено 10 603 км государственных и местных дорог. А за последние два года – 13 860 км. И это тоже уже исторический факт", – отметил министр.

Он также назвал инфраструктурные мегапроекты, которые появились в Украине с началом реализации "Большого строительства": известный долгострой – Запорожский мост, сдача которого планируется через несколько недель; обновленная на 97% самая длинная дорога страны Стрый – Изварино; обновленная за рекордные, по словам Кубракова, 90 дней дорога Немиров – Ямполь; киевская объездная дорога, которую будут строить по стандартам Европейского инвестиционного банка (ЕИБ), Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) и Всемирного банка.

Также среди основных запланированных проектов "Большого строительства" – строительство Кременчугского моста и обновление ключевого транспортного коридора на юге Украины, рассказал министр.

В планах Мининфраструктуры – обновление дороги М-14 и объединение качественным автомобильным сообщением трех областных центров: Одессы, Николаева и Херсона, добавил Кубраков.

Он также рассказал о разработанном вместе с ЕБРР плане антикоррупционных мер для "Укравтодора", который одобрен на уровне правительства и международных партнеров. Благодаря его внедрению "Укравтодор" станет первым государственным институтом Украины, сертифицированным по стандартам ISO по антикоррупции, заверил министр.

"Нам удалось расшевелить отрасль, и ее уже так просто не остановишь. Если на старте даже рынок не был уверен в реалистичности наших амбициозных целей, теперь я могу с уверенностью говорить, что при наличии финансирования мы сможем обновить еще 15 тыс. км дорог общего пользования до конца 2024 года. Дороги научили нас, помогли поверить в то, что масштабные, реальные, а не бумажные изменения возможны", – подчеркнул он.