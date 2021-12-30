"Прямо на наших глазах творится новая украинская история". Кубраков назвал "Большое строительство" самым масштабным обновлением дорог времен независимости

"Многие годы чиновники нас просто обманывали. Строить в Украине масштабно, быстро, а главное – качественно возможно", – подчеркнул Кубраков.
В качестве примера он привел результаты работы Мининфраструктуры в рамках проекта "Большое строительство" по итогам 2021 года: 5098 км государственных дорог и 250 искусственных сооружений.
Министр опроверг упреки критиков проекта относительно завышенных цен на выполнение ремонтных работ.
"По итогам осуществленных закупок, средняя стоимость 1 км дороги почти не изменилась с 2020 года и составляет 20,7 млн грн. То есть все упреки в завышенных ценах разбиваются против конкретных фактов", – отметил он.
По словам Кубракова, благодаря "Большому строительству" было осуществлено самое масштабное обновление автодорог за все время независимости Украины.
"Проиллюстрирую это просто двумя понятными цифрами. В период с 2009-го по 2019 год за 10 лет было обновлено и построено 10 603 км государственных и местных дорог. А за последние два года – 13 860 км. И это тоже уже исторический факт", – отметил министр.
Он также назвал инфраструктурные мегапроекты, которые появились в Украине с началом реализации "Большого строительства": известный долгострой – Запорожский мост, сдача которого планируется через несколько недель; обновленная на 97% самая длинная дорога страны Стрый – Изварино; обновленная за рекордные, по словам Кубракова, 90 дней дорога Немиров – Ямполь; киевская объездная дорога, которую будут строить по стандартам Европейского инвестиционного банка (ЕИБ), Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) и Всемирного банка.
Также среди основных запланированных проектов "Большого строительства" – строительство Кременчугского моста и обновление ключевого транспортного коридора на юге Украины, рассказал министр.
В планах Мининфраструктуры – обновление дороги М-14 и объединение качественным автомобильным сообщением трех областных центров: Одессы, Николаева и Херсона, добавил Кубраков.
Он также рассказал о разработанном вместе с ЕБРР плане антикоррупционных мер для "Укравтодора", который одобрен на уровне правительства и международных партнеров. Благодаря его внедрению "Укравтодор" станет первым государственным институтом Украины, сертифицированным по стандартам ISO по антикоррупции, заверил министр.
"Нам удалось расшевелить отрасль, и ее уже так просто не остановишь. Если на старте даже рынок не был уверен в реалистичности наших амбициозных целей, теперь я могу с уверенностью говорить, что при наличии финансирования мы сможем обновить еще 15 тыс. км дорог общего пользования до конца 2024 года. Дороги научили нас, помогли поверить в то, что масштабные, реальные, а не бумажные изменения возможны", – подчеркнул он.
Проект "Большое строительство" стартовал в Украине 2 марта 2020 года. Это совместная программа президента Украины Владимира Зеленского и правительства, реализация которой предусмотрена за счет бюджетных средств. Она, в частности, предусматривает строительство дорог и усовершенствование инфраструктуры.
Согласно данным Мининфраструктуры, в 2019 году на ремонт 846 км дорог и создание 73 искусственных сооружений было израсходовано 21,3 млрд грн. При этом средняя стоимость 1 км дороги составила 25,2 млн грн.
В 2020 году 4056 км дорог было отремонтировано за 83 млрд грн, а также было создано 158 шуточных сооружений. Стоимость 1 км дороги была оценена в 20,4 млн грн.
В 2021 году на восстановление 5098 км дорог и создание 250 искусственных построек потратили 106 млрд грн. 1 км дороги обошелся в 20,7 млн грн.
С момента старта проекта "Большое строительство" было построено 9154 км дорог, 350 км дорог к границам, восстановлено 658 мостов.
Согласно плану "Большого строительства", к 2024 году в Украине будет построено еще 14846 км дорог, 500 км дорог к границам, будет восстановлено 742 моста. В рамках проекта "Малый карпатский круг" планируется обновление 465 км дорог.
В 2022 году начнется обновление пропускных пунктов "Ягодин – Дорогуск" и "Ужгород – Вишне-Немецкое", а также контрольно-пропускного пункта "Чоп – Захонь".