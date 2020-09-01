Россия переместилась на второе место в списке крупнейших торговых партнеров Украины

В январе – августе 2020 года товарооборот между Украиной и Россией составил, по данным Гостаможни Украины, $37,9 млрд.

Россия была на третьем месте по товарообороту с Украиной Фото: ЕРА

По итогам января – августа Россия вышла на второе место в мире по товарообороту с Украиной. Об этом со ссылкой на данные Государственной таможенной службы Украины сообщает 1 сентября ZN.UA.

Издание отмечает, что, несмотря на конфликт между странами, их товарооборот вырос до $37,9 млрд. По этому показателю Россия обогнала Германию (товарооборот с ней составлял $26,2 млрд). На первом месте по объемам остаются торговые отношения Украины с Китаем – $39,6 млрд.

В целом за восемь месяцев 2020 года объем украинского экспорта составил $171,8 млрд, импорта – $200,1 млрд.

Основными товарными группами украинского экспорта с начала года являются черные металлы, зерновые культуры, жиры и масла; импорта в Украину – нефтепродукты, продукция машиностроения и электронная аппаратура.

В 2014 году Россия аннексировала Крым и начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства. В связи с российской агрессией международное сообщество и сама Украина ввела ряд экономических санкций против Москвы и отдельных граждан РФ.