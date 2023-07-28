ГОРДОН
 
 
ДЕНЬГИ

Сенат США одобрил проект оборонного бюджета страны, в котором для Украины предусмотрено $300 млн

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
В Конгрессе должны согласовать общий документ для обеих палат
В Конгрессе должны согласовать общий документ для обеих палат
Фото: ЕРА

Сенат Конгресса США поддержал проект закона о финансировании обороны страны на сумму $886 млрд, из которых $300 млн предусмотрено для Украины. Об этом 28 июля сообщает "Голос Америки".

Сенат (контролируется Демократической партией) 86 голосами "за" при 11 "против" принял вариант законопроекта, который отличается от проголосованного ранее Палатой представителей США (большинство здесь у Республиканской партии).

"Законопроект [...] содержит несколько ключевых положений, включая ограничения американских инвестиций в такие отрасли китайского бизнеса, как искусственный интеллект и полупроводники. Документ также предусматривает повышение жалования военнослужащим на 5,2% и выделение $300 млн на помощь Украине для борьбы с российской агрессией", – отмечает "Голос Америки".

Журналисты подчеркивают, что республиканцы пытались учредить должность главного генерального инспектора по вопросам помощи Украине, но эта поправка не получила достаточной поддержки, так как "должности генеральных инспекторов, курирующих оказание помощи, уже существуют в отдельных правительственных ведомствах".

После двух голосований в Конгрессе Сенат и Палата представителей должны выработать новую версию законопроекта, которую могли бы одобрить обе палаты. Затем документ подпишет президент США Джо Байден.

"Голос Америки" подчеркивает, что обе палаты Конгресса ушли на каникулы до середины сентября.

Контекст:

США последовательно поддерживают Украину в борьбе с российской агрессией, оказывая беспрецедентную военную помощь. Также США предоставляют Украине финансовую и гуманитарную помощь.

В общей сложности администрация Байдена выделила более $42 млрд на помощь Украине в области безопасности, в частности более $41,3 млрд – с начала полномасштабного вторжения страны-агрессора России, говорится в отчете Пентагона.

7 июля министерство обороны США объявило о новом пакете военной помощи для Украины на $800 млн. В пакет вошли боеприпасы калибра 155 мм, в том числе DPICM (кассетные боеприпасы), 105-мм снаряды, а также боеприпасы для систем Patriot и HIMARS. Также США предоставят Украине бронированную технику Bradley и Stryker, высокоточные авиационные снаряды и запчасти для ремонта и оборудования, рассказал заместитель министра обороны США по политическим вопросам Колин Каль.

В прошлогоднем оборонном бюджете Сенат США предусматривал $800 млн военной помощи Украине для отпора агрессии России.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: бюджет, Сенат США, финансовая помощь, Палата представителей, финансирование
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Сейчас много кандидатов пытаются добраться до власти". Кухар после увольнения Ткаченко заявила, что ей предлагали возглавить Минкульт
"Сейчас много кандидатов пытаются добраться до власти". Кухар после увольнения Ткаченко заявила, что ей предлагали возглавить Минкульт
Галина ГРИШИНА
Бьюти-блогер показала, как добиться эффекта сатиновых губ
Бьюти-блогер показала, как добиться эффекта сатиновых губ
Добавьте это к фаршу – и оставьте на месяц в темном месте. Рецепт домашней колбасы салями без химии
Добавьте это к фаршу – и оставьте на месяц в темном месте. Рецепт домашней колбасы салями без химии
Галина ГРИШИНА
Почему нет ягод на крыжовнике. Семь главных причин неурожая
Почему нет ягод на крыжовнике. Семь главных причин неурожая
Каменских рассказала, где черпает силы, и легла на траву для фото
Каменских рассказала, где черпает силы, и легла на траву для фото
35-летняя бывшая жена 63-летнего Ярославского снялась в белом купальнике. Фото
35-летняя бывшая жена 63-летнего Ярославского снялась в белом купальнике. Фото
Галина ГРИШИНА
Черничные оладьи. Веганский и обычный рецепты
Черничные оладьи. Веганский и обычный рецепты
Это добавит лишний объем пышным бедрам. Стилисты представили лайфхаки, которые помогут выглядеть стройнее
Это добавит лишний объем пышным бедрам. Стилисты представили лайфхаки, которые помогут выглядеть стройнее
Галина ГРИШИНА
"Один человек не протянул руку – тысячи вдохновились и не опустили свои". Харлан поддержали известные украинцы
"Один человек не протянул руку – тысячи вдохновились и не опустили свои". Харлан поддержали известные украинцы
Таблоиды отреагировали на "обжигающие селфи" 53-летней Зеты-Джонс на пляже, которая редко постит фото, "вызывающие зависть"
Таблоиды отреагировали на "обжигающие селфи" 53-летней Зеты-Джонс на пляже, которая редко постит фото, "вызывающие зависть"
Галина ГРИШИНА
Добавьте это в воду – и соберете полные ведра томатов. Эксперт рассказал, чем подкормить помидоры в жару
Добавьте это в воду – и соберете полные ведра томатов. Эксперт рассказал, чем подкормить помидоры в жару
Галина ГРИШИНА
Подкопаева после дисквалификации Харлан из-за отказа жать руку россиянке публично обратилась к Международной федерации по фехтованию
Подкопаева после дисквалификации Харлан из-за отказа жать руку россиянке публично обратилась к Международной федерации по фехтованию
Галина ГРИШИНА
56-летняя Хайек на собственных фото объяснила, почему не стоит носить очки на голове
56-летняя Хайек на собственных фото объяснила, почему не стоит носить очки на голове
Галина ГРИШИНА
"Урожай увеличится в два раза". Сделайте это с малиной в своем саду
"Урожай увеличится в два раза". Сделайте это с малиной в своем саду
Бойфренд Харлан – саблист Самеле – отреагировал на решение Международной федерации о ее дисквалификации после отказа жать руку россиянке
Бойфренд Харлан – саблист Самеле – отреагировал на решение Международной федерации о ее дисквалификации после отказа жать руку россиянке
Галина ГРИШИНА
Брежнева без мужа приехала в Киев и станцевала на вокзале. Видео
Брежнева без мужа приехала в Киев и станцевала на вокзале. Видео
Галина ГРИШИНА
 
 
 
 
Больше материалов
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
Посыпьте этим вокруг помидоров – и соберете щедрый урожай. Эксперт рассказала, чем подкормить томаты, чтобы они легко переносили жару (164055)
2
Подкопаева после дисквалификации Харлан из-за отказа жать руку россиянке публично обратилась к Международной федерации по фехтованию (149134)
3
Осадчая прокомментировала скандал, связанный с желанием Горбунова снимать сериал за 33 млн грн из бюджета (143367)
4
Добавьте это в воду – и томаты не будут гнить. Эксперт рассказал, чем без химии подкормить помидоры в жару, чтобы собрать щедрый урожай (123420)
5
"Я его боюсь". Ефросинина рассказала Поляковой о конфликте с ее мужем, который произошел на дне рождения певицы (90714)
6
Добавьте это в воду – и огурцы снова оживут и начнут плодоносить. Эксперт рассказал, как спасти растения от жары (79828)
7
"Моя жена пережила непростые дни". Горбунов после скандала, связанного с сериалом за 33 млн грн, заявил, что отказывается от бюджетных денег (72853)
8
Тоня Матвиенко о бывшей жене Мирзояна: Я откровенно сказала, что полюбила мужчину, который был в отношениях. Почему мне должно быть стыдно? (65161)
 
 
 
 