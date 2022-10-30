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Шахты ДТЭК Ахметова работают на максимум для стабильной работы ТЭС зимой – гендиректор "ДТЭК Энерго"

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В "ДТЭК Энерго" смогли продолжить работу одной шахты, которую планировали закрывать
В "ДТЭК Энерго" смогли продолжить работу одной шахты, которую планировали закрывать
Фото: Ildar Saleyev / Facebook

Шахтеры "ДТЭК Энерго" делают все возможное, чтобы добыть как можно больше необходимого угля для прохождения тяжелейшего отопительного сезона. Об этом 28 октября заявил в своем Facebook генеральный директор ДТЭК Энерго Ильдар Салеев.

"Сегодня, общаясь с нашими шахтерами, рабочими и руководителями, в очередной раз убеждаюсь в их воле и умении сконцентрироваться на решении проблем и преодолении препятствий, а не жаловаться на неблагоприятные обстоятельства. Шахтеры "ДТЭК Энерго" сделают все от них зависящее, чтобы обеспечить страну необходимым топливом накануне зимы. Прямо сейчас добыча ведется из 20 лав одновременно", – сообщил Салеев, который посетил шахту в Днепропетровской области.

Он сообщил, что в "ДТЭК Энерго" смогли продолжить работу этой шахты, которую планировали закрывать.

"Этот рудник, в который сегодня спускались, несколько месяцев назад получил вторую жизнь. Из-за сложных горно-геологических условий он должен был завершать работу в ближайшие годы. Но стране нужны угли, чтобы удержать энергосистему и противостоять агрессору. Поэтому мы нашли технологические решения, которые позволили продлить работу этой шахты еще на пять-шесть лет. А это, по меньшей мере, плюс 5 млн тонн угля для украинской энергетики", – подчеркнул Салеев.

https://www.facebook.com/ildar.saleyev/posts/pfbid02zkd5Ys5XgHz2qz2bkt3FtsrTvDg4bGBf3m8fF2ApkEfoEv9YS28QNSDuCgBgcTnZl

Кроме обеспечения топливом собственных ТЭС компания Рината Ахметова "ДТЭК Энерго" отгрузила государственным теплоэлектростанциям около 100 тысяч тонн угля. Как заявили в компании, дополнительные объемы топлива помогут государственной генерации надежнее подготовиться к началу и прохождению отопительного сезона.

Контекст:

7 июня в Украине создали штаб по подготовке к отопительному сезону во время военного положения, сообщала пресс-служба правительства. Премьер-министр Денис Шмыгаль заявлял, что из-за войны и постоянных российских обстрелов инфраструктуры убытки энергетической системы уже "достигли десятков миллиардов гривен".

Президент Владимир Зеленский говорил, что из-за агрессии России это будет "самая сложная зима за все годы независимости".

Кабмин поручил "Нафтогазу" накопить к началу отопительного сезона минимум 19 млрд м³ газаПремьер-министр Украины Денис Шмыгаль говорил 18 октября, что Украина накопила в подземных газохранилищах 14,135 млрд м³ газа.

Глава "Нафтогазу України" Юрий Витренко заявил, что украинцам в этом году предстоит, "вероятно, самая холодная зима за последние десятилетия".

Теги: уголь, энергетика, шахты, отопительный сезон, шахтеры, ДТЭК, энергосистема, шахтер
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