Шахты ДТЭК Ахметова работают на максимум для стабильной работы ТЭС зимой – гендиректор "ДТЭК Энерго"

"Сегодня, общаясь с нашими шахтерами, рабочими и руководителями, в очередной раз убеждаюсь в их воле и умении сконцентрироваться на решении проблем и преодолении препятствий, а не жаловаться на неблагоприятные обстоятельства. Шахтеры "ДТЭК Энерго" сделают все от них зависящее, чтобы обеспечить страну необходимым топливом накануне зимы. Прямо сейчас добыча ведется из 20 лав одновременно", – сообщил Салеев, который посетил шахту в Днепропетровской области.

Он сообщил, что в "ДТЭК Энерго" смогли продолжить работу этой шахты, которую планировали закрывать.

"Этот рудник, в который сегодня спускались, несколько месяцев назад получил вторую жизнь. Из-за сложных горно-геологических условий он должен был завершать работу в ближайшие годы. Но стране нужны угли, чтобы удержать энергосистему и противостоять агрессору. Поэтому мы нашли технологические решения, которые позволили продлить работу этой шахты еще на пять-шесть лет. А это, по меньшей мере, плюс 5 млн тонн угля для украинской энергетики", – подчеркнул Салеев.

Кроме обеспечения топливом собственных ТЭС компания Рината Ахметова "ДТЭК Энерго" отгрузила государственным теплоэлектростанциям около 100 тысяч тонн угля. Как заявили в компании, дополнительные объемы топлива помогут государственной генерации надежнее подготовиться к началу и прохождению отопительного сезона.