Клуб читателей
ГОРДОН
 
ДЕНЬГИ

"Сначала инвестировать". В Минздраве объяснили, почему в Украине не разрабатывают вакцины от COVID-19

Украинские ученые утверждают, что о полноценной разработке собственной вакцины от COVID-19 можно говорить после инвестиций в лаборатории, отметил замглавы Минздрава Украины Виктор Ляшко.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Ляшко: С момента начала разработки до завершения может пройти в среднем 18 месяцев
Ляшко: С момента начала разработки до завершения может пройти в среднем 18 месяцев
Фото: Міністерство охорони здоров'я України / Facebook

В Украине не разрабатывают вакцин от коронавирусной инфекции. Об этом заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко сообщил "Радіо Свобода" в интервью, которое было опубликовано 30 мая.

"Некоторые разработки вакцины уже пошли на вторую и третью стадии клинических исследований. ...Украинских разработок среди них нет. Мы обращались в Академию медицинских наук, в Академию наук с вопросом, можно ли в Украине надеяться на разработку вакцины. Наши академии ответили, что нам надо сначала инвестировать в разработку лабораторных мощностей, на которых можно проводить эти исследования, а затем уже говорить о полноценной разработке собственной вакцины", – сказал он.

По данным замглавы Минздрава Украины, в мире вакцину от коронавирусной болезни разрабатывают 70 групп ученых.

"Это не быстрое время. И с момента начала разработки до завершения может пройти в среднем 18 месяцев. Мы понимаем, что имеем пятый месяц циркуляции возбудителя в нашей популяции, поэтому вакцину ожидать стоит, но не стоит ожидать ее вот-вот, очень быстро", – объяснил Ляшко.

Во Всемирной организации здравоохранения считают, что коронавирус будет представлять серьезную угрозу, пока не изобретут вакцину. По мнению главы Европейского агентства лекарственных средств Марко Кавалери, в лучшем случае вакцина будет готова в следующем году.

На 30 мая в Украине коронавирус подтвердили в 23 204 случаяхумерло 696 больных, вылечилось 9311.

В мире число выявленных случаев COVID-19 превысило 6 млн.

Теги: инвестиции, ученые, инфекция, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, вакцина, Виктор Ляшко, коронавирус
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Бульвар Шоубиз. Приложение
  "Прилетіла канарейка". Мэр Кличко дал последний звонок для киевских выпускников и пригласил на вальс
  "Прилетіла канарейка". Мэр Кличко дал последний звонок для киевских выпускников и пригласил на вальс
"Кто правильно работает, тот покупает еще одну квартиру". Седокова приобрела недвижимость в Москве
"Кто правильно работает, тот покупает еще одну квартиру". Седокова приобрела недвижимость в Москве
  "Сначала были отчаяние и боль". Огневич презентовала "Голу правду", пообещав шокировать кадрами из нового видео
  "Сначала были отчаяние и боль". Огневич презентовала "Голу правду", пообещав шокировать кадрами из нового видео
"Да, мы перекрываем некоторым кислород, но не массово же. Еще пока". Галкин спародировал диалог Путина с мэром Москвы
"Да, мы перекрываем некоторым кислород, но не массово же. Еще пока". Галкин спародировал диалог Путина с мэром Москвы
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS