"Создаст коррупционные риски и не может быть реализован". НАПК направило письмо Зеленскому относительно закона об игорном бизнесе

Национальное агентство по предупреждению коррупции (НАПК) направило президенту Украины Владимиру Зеленскому письмо, в котором выразило предостережения в отношении закона №768-IX "О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр". Об этом 11 августа сообщила пресс-служба НАПК на своей странице в Facebook.
"Несмотря на то, что документ направлен на уменьшение коррупции, он содержит коррупционные риски и фактически не может быть реализован, поскольку его положения противоречат друг другу", – сообщили в НАПК.
По их мнению, внедрение закона в такой редакции приведет к появлению коррупционных схем при получении разрешительных документов, сделает невозможными честную конкуренцию и прозрачные правила деятельности в сфере азартных игр.
В ведомстве добавили, что во время антикоррупционной экспертизы законопроекта обнаружили более 20 существенных коррупционных рисков, среди которых:
В НАПК подчеркнули, что реализация подписанного президентом закона невозможна из-за наличия в его тексте двух взаимоисключающих положений:
В проголосованном парламентом во втором чтении тексте не было учтено ни одной рекомендации НАПК, отмечается в релизе.
"НАПК надеется, что президент инициирует изменения, которые позволят устранить указанные коррупционные риски и сделать закон возможным для исполнения", – заявили в ведомстве.
Закон, регулирующий сферу игорного бизнеса, приняли за основу 16 января 2020 года, а 14 июля после рассмотрения 3,5 тыс. правок Рада поддержала документ во втором чтении. За проголосовали 248 депутатов при минимально необходимых 226, в основном от "Слуги народа". "Оппозиционная платформа – За жизнь", "Европейская солидарность", "Батьківщина" и "Голос" не дали ни одного голоса.
В тот же день в парламенте зарегистрировали постановления об отмене результатов голосования. 21 июля Рада разблокировала подписание закона. 11 августа Зеленский подписал закон об игорном бизнесе.