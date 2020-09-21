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Требования Антимонопольного комитета по концентрации шахтоуправления "Покровское" слишком жесткие и нелогичные – эксперты

Внефракционный народный депутат Муса Магомедов заявил, что требования АМКУ по концентрации ШУ "Покровское" завышены и он сомневается, что компания "Метинвест" на них согласится. Президент объединения "Укрметаллургпром" Александр Каленков назвал требования Антимонопольного комитета нелогичными.

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Шахтоуправление "Покровское" крупнейший в Украине производитель коксующего угля
Шахтоуправление "Покровское" – крупнейший в Украине производитель коксующего угля
Фото: wikimapia.org

Антимонопольный комитет выдвинул слишком жесткие и нелогичные требования по концентрации ШУ "Покровское". Об этом заявили народные депутаты и участники рынка в эфире телеканала "Украина 24".

По словам внефракционного народного депутата Мусы Магомедова, требования АМКУ по концентрации ШУ "Покровское" гипертрофированы и он сомневается, что компания "Метинвест" на них согласится.

"Большой-большой вопрос, сможет ли на этих условиях компания "Метинвест" сделать концентрацию шахтоуправления "Покровское". И я скажу почему. Когда ты строишь бизнес-план на 5–10–15 лет, ты исходишь из возможности добычи, из собственного потребления. А в данном случае условия поставлены так, что часть продукции нужно будет продавать на третьих лиц. Это знаете как? Если у тебя 10 детей, тебе нужно прокормить всех 10, а тебе говорят: нет, на одного ребенка еды мы тебе не оставим", – объяснил Магомедов.

Президент объединения "Укрметаллургпром" Александр Каленков назвал требования Антимонопольного комитета нелогичными. По его мнению, они повышают риск инвестиций в ШУ "Покровское" и снижают заинтересованность инвестора в этом предприятии.

"Это не просто жесткое решение Антимонопольного комитета, а нелогичное решение. Оно уменьшает стоимость компаний для инвестора и рынка и делает инвестиции в эту компанию более рискованными, менее эффективными. Особенно учитывая, что интересы других игроков рынка здесь никак не задействованы, потому что речь идет о сырье, которое импортируется Украиной в достаточных объемах. Речь идет о глобальном рынке этого сырья", – рассказал Каленков.

Шахтоуправление "Покровское" – крупнейший в Украине производитель коксующего угля. Объем добычи рядового угля в 2019 году на предприятии составил 5 млн т, в то время как до экономического кризиса 2014–2016 годов объем добычи достигал 8,3 млн т, сообщили в "Метинвесте".

Издание Delo.ua писало, что "Метинвест" готов инвестировать 4 млрд грн в развитие ШУ "Покровское" после приобретения контрольного пакета акций компании. Журналисты отмечали, что после того, как "Метинвест" в 2018 году вошел в состав акционеров шахтоуправления "Покровское", выкупив 24,9% его акций, предприятие из убыточного стало прибыльным – 2019 год оно закончило с чистой прибылью в 925 млн грн, тогда как в 2018-м был чистый убыток 988 млн грн.

Народный депутат от "Батьківщини", председатель Независимого профсоюза горняков Михаил Волынец заявлял, что разрешение Антимонопольного комитета компании "Метинвест" на концентрацию шахтоуправления "Покровское", которое добывает дефицитный в Украине коксующийся уголь, обеспечит рост производства в металлургии.

Теги: уголь, Метинвест, Антимонопольный комитет, Муса Магомедов, Александр Каленков
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