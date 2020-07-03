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Цена газа для населения будет формироваться на основе цены на хабах TTF, NCG или Баумгартен плюс доставка – руководитель "ЮГ-ГАЗ"

Украина импортирует газ, поэтому цена на него формируется по принципу импортного паритета, что является мировой практикой, отметил руководитель компании "ЮГ-ГАЗ" Максим Авраменко.

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Цена газа для населения все равно будет зависеть от европейских цен, объяснил Авраменко
Цена газа для населения все равно будет зависеть от европейских цен, объяснил Авраменко
Фото: depositphotos.com

Цена на газ для населения после введения розничного рынка газа будет отталкиваться от цены газа на европейских хабах плюс стоимость его доставки в Украину. Об этом заявил в комментарии "ГОРДОН" руководитель компании "ЮГ-ГАЗ" Максим Авраменко.

"Всегда украинский рынок газа ценообразуется, исходя из импортного паритета. Любой, не только для населения. Цена складывается, можно привязываться к двум-трем хабам основным, наиболее волатильных. Самый большой – это, например, TTF, голландский хаб. От него всегда есть стоимость транспортировки до границы с Украиной. После этого еще нужно купить мощность на вход. И вот мы получим цену внутри газотранспортной системы Украины", – пояснил Авраменко.

Он отметил, что Украина импортирует газ, поэтому цена на него формируется по принципу импортного паритета, что является мировой практикой.

"Весь украинский рынок, потому что мы импортозависимые, формируется от импортного паритета. Поэтому даже если будет рыночная цена для населения, то все равно она будет плюс-минус зависеть от европейских цен", – сказал Авраменко.

Формула "Роттердам плюс" действовала для расчета стоимости угля для установления прогноза стоимости электроэнергии исключительно для промышленных потребителей в период 2016–2019 годов. Она предусматривала включение стоимости доставки угля от хабов Амстердам – Роттердам – Антверпен для всего угля. Формула была отменена 1 июля 2019 года с введением рынка электроэнергии. После этого цена угля и электроэнергии для промышленников выросла.

Цена газа для населения с февраля 2020 года устанавливается по аналогичной формуле "Амстердам плюс". Правительство Алексея Гончарука ввело, а правительство Дениса Шмыгаля утвердило в меморандуме с МВФ этот подход для определения цены газа для населения. Он предусматривает включение стоимости доставки газа из Нидерландов – с биржи TTF.

Теги: газ, импорт, цены, Роттердам плюс, цена на газ
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