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Уходящие из России компании увеличили доходы намного быстрее, чем остающиеся в РФ – Киевская школа экономики

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После полномасштабного вторжения в Украину Россию покинули более 1 тыс. компаний
После полномасштабного вторжения в Украину Россию покинули более 1 тыс. компаний
Фото: pixabay.com

Данные за четвертый квартал 2022 года показывают, что ушедшие из России иностранные компании увеличивают свою доходность быстрее тех, которые еще работают в государстве-агрессоре. Об этом Киевская школа экономики (KSE) проинформировала 3 апреля.

"Компании, которые уже вышли (+7% [по сравнению с предыдущим периодом]) из России, и те, которые объявили о выходе или приостановили деятельность (статус KSE "выходят", +6%), смогли увеличить свои доходы намного быстрее, чем те, которые все еще остаются (+2,5%) или выжидают (+2,3%)", – говорится в сообщении.

KSE подчеркивает, что "некоторые из компаний даже после продажи своих локальных структур в России предпочитают сохранить торговые отношения со страной-агрессором". В числе таких компаний упоминаются производитель подъемного оборудования Otis (США) и американская нефтепромышленная сервисная группа Baker Hughes.

6 марта Киевская школа экономики сообщала, что после полномасштабного вторжения РФ в Украину в феврале 2022 года рынок России покинуло 6,4% иностранных компаний.

Контекст:

После полномасштабного вторжения России в Украину 24 февраля 2022 года Россию начали покидать зарубежные компании, а против РФ было введено несколько пакетов санкций. В частности, в феврале ЕС ввел 10-й пакет санкций против России. Уже обсуждается 11-й пакет санкций.

Согласно подсчетам Института руководителей высшего звена Йельского университета, из РФ на 28 января 2023 года ушли более 1200 компаний.

По информации глобальной базы данных по отслеживанию санкций Castellum, с конца февраля 2022 года на РФ было наложено почти 11,5  тыс. ограничений. В целом с 2014 года, когда РФ оккупировала Крым и часть территории Донбасса, – более 14 тыс. Россия – самая подсанкционная страна в мире, она опередила Иран, Сирию и Северную Корею.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: Россия, санкции, экономика, доходы, вторжение, KSE, Киевская школа экономики, компании
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