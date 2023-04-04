Уходящие из России компании увеличили доходы намного быстрее, чем остающиеся в РФ – Киевская школа экономики

"Компании, которые уже вышли (+7% [по сравнению с предыдущим периодом]) из России, и те, которые объявили о выходе или приостановили деятельность (статус KSE "выходят", +6%), смогли увеличить свои доходы намного быстрее, чем те, которые все еще остаются (+2,5%) или выжидают (+2,3%)", – говорится в сообщении.
KSE подчеркивает, что "некоторые из компаний даже после продажи своих локальных структур в России предпочитают сохранить торговые отношения со страной-агрессором". В числе таких компаний упоминаются производитель подъемного оборудования Otis (США) и американская нефтепромышленная сервисная группа Baker Hughes.
6 марта Киевская школа экономики сообщала, что после полномасштабного вторжения РФ в Украину в феврале 2022 года рынок России покинуло 6,4% иностранных компаний.
После полномасштабного вторжения России в Украину 24 февраля 2022 года Россию начали покидать зарубежные компании, а против РФ было введено несколько пакетов санкций. В частности, в феврале ЕС ввел 10-й пакет санкций против России. Уже обсуждается 11-й пакет санкций.
Согласно подсчетам Института руководителей высшего звена Йельского университета, из РФ на 28 января 2023 года ушли более 1200 компаний.
По информации глобальной базы данных по отслеживанию санкций Castellum, с конца февраля 2022 года на РФ было наложено почти 11,5 тыс. ограничений. В целом с 2014 года, когда РФ оккупировала Крым и часть территории Донбасса, – более 14 тыс. Россия – самая подсанкционная страна в мире, она опередила Иран, Сирию и Северную Корею.