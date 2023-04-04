Уходящие из России компании увеличили доходы намного быстрее, чем остающиеся в РФ – Киевская школа экономики

"Компании, которые уже вышли (+7% [по сравнению с предыдущим периодом]) из России, и те, которые объявили о выходе или приостановили деятельность (статус KSE "выходят", +6%), смогли увеличить свои доходы намного быстрее, чем те, которые все еще остаются (+2,5%) или выжидают (+2,3%)", – говорится в сообщении.

KSE подчеркивает, что "некоторые из компаний даже после продажи своих локальных структур в России предпочитают сохранить торговые отношения со страной-агрессором". В числе таких компаний упоминаются производитель подъемного оборудования Otis (США) и американская нефтепромышленная сервисная группа Baker Hughes.

6 марта Киевская школа экономики сообщала, что после полномасштабного вторжения РФ в Украину в феврале 2022 года рынок России покинуло 6,4% иностранных компаний.