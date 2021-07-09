Украина и МВФ достигли компромисса по антикоррупционным вопросам – Минфин

Поддержка МВФ очень важна для Украины, отметили в Минфине Фото: depositphotos.com

Отмечается, что во время рабочего визита в США глава Минфина Сергей Марченко провел встречи с представителями МВФ, которые "отметили прогресс Украины в проведении реформ, необходимых для продолжения программы сотрудничества".

По словам Марченко, Украина достигла значительных результатов "в выполнении структурных маяков" Фонда.

"Поддержка МВФ очень важна для Украины. И я благодарен за поддержку в проведении реформ. Экономическая ситуация в стране улучшается, но для обеспечения макроэкономической стабильности Украины чрезвычайно важно быть в программе сотрудничества с МВФ", – подчеркнул Марченко.

В то же время эксперты МВФ отметили, что решение Конституционного Суда Украины об отмене части положений антикоррупционных законов, в частности – электронного декларирования, "привело к откату антикоррупционных усилий и требует соответствующей реакции со стороны украинской власти".

По информации Минфина, Украина и МВФ договорились о "тесной коммуникации и совместной работе для возможности достижения Staff level agreement (одобренного соглашения на уровне персонала) в ближайшее время".