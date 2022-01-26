Украина на переговорах во Франции обсудила сотрудничество в сферах энергетики и финансов – Офис президента

Во время визита во Францию украинская делегация обсудила с министром экономики и финансов страны Брюно Ле Мером возможность предоставления Украине финансовой поддержки на льготных условиях. Также был поднят вопрос сотрудничества двух стран в атомной энергетике и участия французских компаний в проекте "Большое строительство".

Министр инфраструктуры Александр Кубраков отметил, что на встрече с представителями французской машиностроительной компании Alstom обсуждались детали приобретения Украиной ее локомотивов. По информации министра, между Украиной и Францией уже подписано межправительственное соглашение, сейчас обсуждаются условия коммерческого контракта.

С представителями авиастроительной компании Airbus было обсуждено участие в проекте создания украинского национального авиаперевозчика.