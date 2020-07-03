Украина в июле подпишет документы о получении макрофинансовой помощи в размере €1,2 млрд – Шмыгаль

Украина продолжит сотрудничество с Международным валютным фондом, об этом 3 июня в ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера" на телеканале "Украина" заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.
Он отметил, что МВФ отреагировал на отставку экс-главы Национального банка Украины Якова Смолия "напряженно, но сдержанно".
"Наши европейские партнеры, международные финансовые организации спокойно ожидают решения по кандидатуре главы Нацбанка Украины. Мы продолжаем работу, и уже в 20-х числах июля, я надеюсь, мы подпишем очередной меморандум о предоставлении очередного транша макрофинансовой помощи в размере €1,2 млрд от Европейского союза", – сказал премьер-министр.
Этот вопрос обсуждался во время телефонного разговора Шмыгаля с вице-президентом Европейской комиссии Валдисом Домбровскисом.
"Это важные показатели того, что в стране стабильность и независимо от фамилий, смены личностей, институционально законодательная база остается стабильной, гарантирует стабильность курса валюты и устойчивого экономического развития", – считает Шмыгаль.
11 июня Шмыгаль заявил, что Украина до конца месяца планирует получить более $3 млрд от МВФ и ЕС.
"Меморандум с МВФ предусматривает получение Украиной $2,1 млрд сегодня-завтра. Относительно сотрудничества с ЕС это €1,7 млрд макрофинансовой помощи. Это две части: последняя часть четвертой программы макрофина €500 млн и €1,2 млрд – это пятый пакет макрофинансовый помощи ЕС, часть которого мы должны получить в этом году", – отметил премьер-министр.
3 июля Верховная Рада уволила Якова Смолия с должности главы Национального банка Украины.
Смолий подал Зеленскому заявление об увольнении по собственному желанию 1 июля, аргументировав его систематическим политическим давлением на НБУ.
В правлении регулятора заявили, что считают "своим долгом продолжать работу для сохранения макрофинансовой стабильности и институциональной способности Национального банка".
Обеспечение независимости НБУ является безусловным приоритетом главы государства, заверили в Офисе президента.
После сообщения об уходе главы Нацбанка Украина отменила сделку по выпуску новых 12-летних еврооблигаций на $1,75 млрд с погашением в 2021–2022 годах.
Беспокойство по поводу заявления Смолия высказали западные партнеры Украины и международные организации. Послы "Большой семерки" заявили, что отставка Смолия ставит под удар поддержку реформ в Украине.
По данным LIGA.net, Смолий принял решение написать заявление об отставке после заседания Национального совета реформ 30 июня, на котором у него произошел конфликт с Зеленским по поводу программы дешевых кредитов "5–7–9%".
Смолий был назначен главой НБУ в марте 2018 года. Срок его полномочий заканчивался в 2025 году.