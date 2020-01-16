Согласно индексу бигмака, в Украине обменный курс должен составлять 10,05 грн/$.

Украинская гривна заняла седьмое место с конца в списке недооцененных валют в индексе бигмака. Об этом сообщается в рейтинге издания The Economist за январь 2020 года.

По данным издания, бигмак в Украине стоит 57 грн, в то время как в США – 5,67$. Согласно индексу бигмака, в Украине обменный курс должен составлять 10,05 грн/$. Таким образом, украинская валюта считается недооцененной на 58,1% по сравнению с фактическим курсом.

Самыми недооцененными валютами мира в январе 2020 года стали денежные единицы ЮАР, России, Румынии, Турции, Азербайджана, Малайзии, Тайвани, Индонезии и Молдовы.

Единственными переоцененными валютами в индексе считаются швейцарский франк (18,4%) и норвежская крона (5,3%).

В январе 2019 года исследование, опубликованное в январе журналом The Economist, показало, что украинская национальная валюта недооценена на 65,2% по отношению к доллару. Тогда гривна занимала пятое с конца место.

Индекс бигмака рассчитывает справедливую стоимость валют на основе их покупательной способности. В основе исследования лежит стоимость бигмака в сети фастфудов McDonald's. Считается, что в себестоимость бургера входят основные продукты питания, оплата труда, транспортные и налоговые расходы, просуммировав которые, можно получить обобщенную потребительскую корзину, которая, в частности, определяет и обменный курс национальной валюты относительно доллара.