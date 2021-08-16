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В GlobalMoney призвали общественные организации и СМИ не принимать участия в атаках недобросовестных конкурентов

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В компании призвали СМИ не портить репутацию участием в заказных информационных атаках
В компании призвали СМИ не портить репутацию участием в заказных информационных атаках
Фото: Платежная система GlobalMoney / Facebook

Информационные атаки и заказные акции против международной платежной системы GlobalMoney – это попытка необоснованного давления и дискредитации, считают в компании. Заявление о новом этапе атаки со стороны конкурентов компания опубликовала 16 августа на своей странице в Facebook.

"Непроверенная информация активно разгоняется в СМИ и некоторых Telegram-каналах. Большинство статей основывается на догадках и вымыслах. Все это направлено на дискредитацию компании и давление как на ее сотрудников, так и на владельца", – заявили в GlobalMoney.

В компании призвали СМИ не портить репутацию участием в заказных информационных атаках, а общественные организации – разобраться в манипуляциях заказчиков и источниках финансирования этих акций.

https://www.facebook.com/globalmoney.ua/posts/4886330214726843

В компании напомнили, что Антимонопольный комитет оштрафовал одного из ключевых конкурентов компании – "Айбокс банк". Его обвинили в рассылке фейковых писем с клеветой партнерам GlobalMoney.

Как сообщал в мае этого года в своем Facebook глава межобластного территориального отделения АМКУ Алексей Хмельницкий, все тезисы, которые использовались "Айбокс банком" для дискредитации GlobalMoney, оказались неправдой.

"Речь идет о рассылке информации о якобы уголовных производствах в отношении компании и о нашей работе на неподконтрольных территориях. Естественно, что ничего подобного в реальности нет и быть не может. Это была явная ложь со стороны представителей "Айбокс банка". А учитывая, что сегодня аналогичные тезисы транслируют псевдоактивисты и некоторые СМИ, мы не исключаем, что за этим стоят все те же люди, просто теперь в "Айбокс банке" работают через посредников, пытаясь скрыть свою причастность", – считают в GlobalMoney.

В компании добавили, что никак не связаны российским бизнесом.

"Компания GlobalMoney в очередной раз подчеркивает и ответственно заявляет, что осуществляет свою деятельность, руководствуясь исключительно законами Украины, и не имеет никакого отношения к любым физическим и юридическим лицам из Российской Федерации", – подчеркнули в пресс-службе.

Контекст:

В апреле 2021 года агентство УНИАН публиковало заявление компании о применении против нее "черных PR-технологий". В мае из-за распространения неправдивой информации о GlobalMoney Антимонопольный комитет оштрафовал "Айбокс банк".

В заявлении GlobalMoney, опубликованном 9 августа, говорится, что компания последние несколько месяцев сталкивается с информационными атаками и манипуляциями, которые размещают некоторые медиа. Компания – оператор платежных систем GlobalMoney призвала СМИ более тщательно проверять партнерские материалы.

Теги: бизнес, АМКУ, клевета, Антимонопольный комитет, GlobalMoney, Айбокс Банк
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