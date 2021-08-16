В GlobalMoney призвали общественные организации и СМИ не принимать участия в атаках недобросовестных конкурентов

"Непроверенная информация активно разгоняется в СМИ и некоторых Telegram-каналах. Большинство статей основывается на догадках и вымыслах. Все это направлено на дискредитацию компании и давление как на ее сотрудников, так и на владельца", – заявили в GlobalMoney.

В компании призвали СМИ не портить репутацию участием в заказных информационных атаках, а общественные организации – разобраться в манипуляциях заказчиков и источниках финансирования этих акций.

В компании напомнили, что Антимонопольный комитет оштрафовал одного из ключевых конкурентов компании – "Айбокс банк". Его обвинили в рассылке фейковых писем с клеветой партнерам GlobalMoney.

Как сообщал в мае этого года в своем Facebook глава межобластного территориального отделения АМКУ Алексей Хмельницкий, все тезисы, которые использовались "Айбокс банком" для дискредитации GlobalMoney, оказались неправдой.

"Речь идет о рассылке информации о якобы уголовных производствах в отношении компании и о нашей работе на неподконтрольных территориях. Естественно, что ничего подобного в реальности нет и быть не может. Это была явная ложь со стороны представителей "Айбокс банка". А учитывая, что сегодня аналогичные тезисы транслируют псевдоактивисты и некоторые СМИ, мы не исключаем, что за этим стоят все те же люди, просто теперь в "Айбокс банке" работают через посредников, пытаясь скрыть свою причастность", – считают в GlobalMoney.

В компании добавили, что никак не связаны российским бизнесом.

"Компания GlobalMoney в очередной раз подчеркивает и ответственно заявляет, что осуществляет свою деятельность, руководствуясь исключительно законами Украины, и не имеет никакого отношения к любым физическим и юридическим лицам из Российской Федерации", – подчеркнули в пресс-службе.