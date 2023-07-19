В ноябре Япония хочет провести встречу глав МИД G7 – СМИ

Если встреча состоится, это будет вторая встреча G7 в этом году, пока председательствует Япония, отмечает СМИ.
Продолжающаяся агрессия РФ против Украины и приостановка страной-агрессором "зернового соглашения" требуют демонстрации "сплоченного ответа" G7, говорится в материале.
Также на встрече главы МИД стран "Большой семерки" могут обсудить долгосрочные гарантии безопасности для Украины, в частности, меры поддержки, а также обмен информацией и реагирование на кибератаки.
Кроме того, как пишет агентство, в планах достигнуть договоренности по поводу того, как ситуация в Украине продолжает влиять на энерго- и продовольственное снабжение стран, в частности, на те, которые развиваются. Ожидается и обсуждение мер по усилению санкций против страны-агрессора России и предотвращению уклонения от санкций.
Страны G7 12 июля приняли декларацию о поддержке Украины с гарантиями безопасности на полях саммита НАТО в Вильнюсе. Документ продемонстрировал журналистам премьер-министр Японии Фумио Кисида, чья страна в 2023 году председательствует в "Большой семерке". СМИ сообщали, что декларацию, вероятно, также подпишут Польша и Румыния.
В тот же день к гарантиям безопасности для Украины от G7 присоединились пять стран Северной Европы – Швеция, Дания, Исландия, Норвегия и Финляндия.
12 июля после завершения саммита премьер-министр Испании Педро Санчес также заявил, что его страна присоединится к странам G7 в предоставлении долгосрочных гарантий безопасности для Украины.