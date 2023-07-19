В ноябре Япония хочет провести встречу глав МИД G7 – СМИ

В этом году в G7 председательствует Япония Фото: depositphotos.com

Если встреча состоится, это будет вторая встреча G7 в этом году, пока председательствует Япония, отмечает СМИ.

Продолжающаяся агрессия РФ против Украины и приостановка страной-агрессором "зернового соглашения" требуют демонстрации "сплоченного ответа" G7, говорится в материале.

Также на встрече главы МИД стран "Большой семерки" могут обсудить долгосрочные гарантии безопасности для Украины, в частности, меры поддержки, а также обмен информацией и реагирование на кибератаки.

Кроме того, как пишет агентство, в планах достигнуть договоренности по поводу того, как ситуация в Украине продолжает влиять на энерго- и продовольственное снабжение стран, в частности, на те, которые развиваются. Ожидается и обсуждение мер по усилению санкций против страны-агрессора России и предотвращению уклонения от санкций.