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ДЕНЬГИ

В правительстве Украины объяснили, почему перераспределили деньги из фонда борьбы с COVID-19

Перераспределение средств из фонда борьбы с коронавирусной инфекцией позволит Украине в 2021 году завершить проект по диагностике онкологических заболеваний. Об этом сообщила пресс-служба правительства Украины.

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Решение о перераспределении денег приняли на основании мониторинга реализации проекта по онкозаболеваниям
Решение о перераспределении денег приняли на основании мониторинга реализации проекта по онкозаболеваниям
Фото: National Bank of Ukraine (NBU) / Flickr

Правительство Украины поддержало перераспределение денег из фонда борьбы с COVID-19 для завершения в 2021 году проекта молекулярно-генетической диагностики онкологических заболеваний. Об этом 27  октября сообщил правительственный портал.

"С этой целью Минэкономики внесло постановление, которое обеспечит выполнение этого решения в следующем году. Решение о перераспределении будет согласовано бюджетным комитетом", – отметили в Кабмине.

В правительстве уточнили, что решение о перераспределении было принято на основании мониторинга реализации проекта в 2020 году.

"Все решения по перераспределению средств принимаются межведомственной комиссией по вопросам государственных инвестиционных проектов, которая состоит из восьми членов правительства и 17 народных депутатов – членов комитета ВРУ по вопросам бюджета. Последнее заседание комиссии состоялось 29 сентября", – сказано в релизе.

В апреле 2019 года Верховная Рада внесла изменения в госбюджет, которыми одобрила создание фонда борьбы с коронавирусной инфекцией. Изначально правительство предлагало заложить в фонд 97,1 млрд грн, но народные депутаты не поддержали эту идею, в итоге было принято решение уменьшить размер фонда до 64,7 млрд грн. Позже размер фонда вырос до 66 млрд грн.

Согласно решению правительства, деньги из фонда направляли на помощь гражданам, в том числе пожилого возраста, в связи с негативными последствиями распространения на территории Украины коронавируса; на одноразовую помощь членам семей работников учреждений здравоохранения, которые погибли от COVID-19; другие меры, направленные на борьбу со вспышкой инфекции.

По состоянию на 23 октября из фонда борьбы с COVID-19 было потрачено 34,1 млрд грнНа сферу здравоохранения – 5,8 млрд грн из предусмотренных 16,3 млрд грн, или 35%.

Теги: Украина, госбюджет, правительство, деньги, онкология, Минэкономики, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, Кабмин, коронавирус
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