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В суде подтвердили несоответствие стандартам качества топлива "БРСМ-Нафта" – глава Института потребительских экспертиз

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Институт потребительских экспертиз регулярно обнаруживает несоответствие качества топлива в сети БРСМ заявленному
Институт потребительских экспертиз регулярно обнаруживает несоответствие качества топлива в сети БРСМ заявленному
Фото: autonews.autoua.net

Хозяйственный суд Киева подтвердил несоответствие стандартам качества топлива сети "БРСМ-Нафта", заявил директор общественной организации "Институт потребительских экспертиз" (ИПЭ) Юрий Чернобривец со ссылкой на решение суда. Информацию об этом организация опубликовала 18 февраля на своем официальном сайте.

Чернобривец подчеркнул, что суд рассматривал иск "БРСМ-Нафти" к Институту потребительских экспертиз полгода и полностью отказал истцу в лице ООО "Евро Смарт Пауэр". "БРСМ-Нафта" требовала опровергнуть информацию о несоответствии стандартам качества топлива, которую обнародовал ИПЭ на основе проведенных исследований, сообщили в организации.

"Сегодня суд стал на защиту прав потребителей касательно возможности получать независимую информацию о качестве топлива, которое они покупают на АЗС. Это очень хорошая новость для нас, как общественного объедения, и плохая для продавцов фальсификата и "бодяги", поскольку им больше не удастся "порешать" вопросы в судах", – заявил Чернобривец.

В ИПЭ отмечают, что готовят ответный иск к сети АЗС "БРСМ-Нафта" – о наличии стикеров организации на колонках данной сети, а также о мониторинге качества топлива.

"После проведенных исследований мы требовали, чтобы они эту информацию сняли, но это не сделано до сих пор, что вводит в заблуждение автовладельцев", – отметил директор ИПЭ.

Контекст:

Институт потребительских экспертиз регулярно обнаруживает несоответствие качества топлива в сети БРСМ заявленному.

Организация сообщала, что обнаружила в топливе сети "БРСМ-Нафта" следы аминов – токсичных веществ, запрещенных к использованию в топливе не только в Украине, но и в Европе и США.

Сотрудники налоговой милиции ГФС Украины остановили продажу некачественного топлива в сети АЗС, об этом Госфискальная служба сообщила 2 сентября 2021 года. В пресс-службе не упоминали название АЗС, но на фотографии, приложенной к посту, есть сотрудники в униформе "БРСМ-Нафта". Эта компания накануне заявляла про обыски ГФС на своих заправках.

О подаче иска со стороны сети заправок к ИПЭ стало известно в сентябре прошлого года.

Теги: АЗС, экспертиза, БРСМ-Нафта, иск, суд
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