В суде подтвердили несоответствие стандартам качества топлива "БРСМ-Нафта" – глава Института потребительских экспертиз

Чернобривец подчеркнул, что суд рассматривал иск "БРСМ-Нафти" к Институту потребительских экспертиз полгода и полностью отказал истцу в лице ООО "Евро Смарт Пауэр". "БРСМ-Нафта" требовала опровергнуть информацию о несоответствии стандартам качества топлива, которую обнародовал ИПЭ на основе проведенных исследований, сообщили в организации.

"Сегодня суд стал на защиту прав потребителей касательно возможности получать независимую информацию о качестве топлива, которое они покупают на АЗС. Это очень хорошая новость для нас, как общественного объедения, и плохая для продавцов фальсификата и "бодяги", поскольку им больше не удастся "порешать" вопросы в судах", – заявил Чернобривец.

В ИПЭ отмечают, что готовят ответный иск к сети АЗС "БРСМ-Нафта" – о наличии стикеров организации на колонках данной сети, а также о мониторинге качества топлива.

"После проведенных исследований мы требовали, чтобы они эту информацию сняли, но это не сделано до сих пор, что вводит в заблуждение автовладельцев", – отметил директор ИПЭ.