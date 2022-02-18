В суде подтвердили несоответствие стандартам качества топлива "БРСМ-Нафта" – глава Института потребительских экспертиз

Чернобривец подчеркнул, что суд рассматривал иск "БРСМ-Нафти" к Институту потребительских экспертиз полгода и полностью отказал истцу в лице ООО "Евро Смарт Пауэр". "БРСМ-Нафта" требовала опровергнуть информацию о несоответствии стандартам качества топлива, которую обнародовал ИПЭ на основе проведенных исследований, сообщили в организации.
"Сегодня суд стал на защиту прав потребителей касательно возможности получать независимую информацию о качестве топлива, которое они покупают на АЗС. Это очень хорошая новость для нас, как общественного объедения, и плохая для продавцов фальсификата и "бодяги", поскольку им больше не удастся "порешать" вопросы в судах", – заявил Чернобривец.
В ИПЭ отмечают, что готовят ответный иск к сети АЗС "БРСМ-Нафта" – о наличии стикеров организации на колонках данной сети, а также о мониторинге качества топлива.
"После проведенных исследований мы требовали, чтобы они эту информацию сняли, но это не сделано до сих пор, что вводит в заблуждение автовладельцев", – отметил директор ИПЭ.
Институт потребительских экспертиз регулярно обнаруживает несоответствие качества топлива в сети БРСМ заявленному.
Организация сообщала, что обнаружила в топливе сети "БРСМ-Нафта" следы аминов – токсичных веществ, запрещенных к использованию в топливе не только в Украине, но и в Европе и США.
Сотрудники налоговой милиции ГФС Украины остановили продажу некачественного топлива в сети АЗС, об этом Госфискальная служба сообщила 2 сентября 2021 года. В пресс-службе не упоминали название АЗС, но на фотографии, приложенной к посту, есть сотрудники в униформе "БРСМ-Нафта". Эта компания накануне заявляла про обыски ГФС на своих заправках.
О подаче иска со стороны сети заправок к ИПЭ стало известно в сентябре прошлого года.