В Украине более 5 млн га земли незаконно присвоили. Это больше территории Словакии

В Украине образовались чиновничьи кланы, которые использовали свой админресурс для незаконной приватизации земель, рассказал председатель Государственной службы по вопросам геодезии, картографии и кадастра Роман Лещенко.

В Украине более 5 млн га земли, предназначенной для сельского хозяйства, оказались в частной собственности. Это больше, чем площадь Словакии, которая составляет 4,9 млн га. Об этом заявил председатель Государственной службы по вопросам геодезии, картографии и кадастра Роман Лещенко в эфире "Свобода слова Савика Шустера" на канале "Украина".

"Более 5 млн га земли сельскохозяйственного назначения государственной формы собственности в Украине выведено в частную собственность из-за механизмов так называемой бесплатной приватизации. С 2001 года, как приняли Земельный кодекс, ввели нормативы по бесплатной приватизации и начали проводить этот грабеж. А в 2002 году внесли изменения в закон о местном самоуправлении и забрали полномочия у общин распоряжаться землей", – рассказал он.

С тех пор в Украине образовались чиновничьи кланы, которые использовали свой админресурс для незаконной приватизации земель, отмечает Лещенко. Уже с 2010 года такие земли оформлялись как "земли личного крестьянского хозяйства". Под такой формулировкой земли не подпадали под мораторий, их можно было свободно продавать.

"Покупай, продавай, иностранцу отчуждай – что угодно. Вышли на режим дерибана, который измеряется европейскими странами на территории нашего государства", – сказал глава Госгеокадастра.