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ВАКС назначил сумму залога для подозреваемого во взяточничестве экс-главы Полтавской обладминистрации

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ВАКС определил срок действия обязанностей до 26 декабря
ВАКС определил срок действия обязанностей до 26 декабря
Фото: https://vaks.gov.ua/

31 октября Высший антикоррупционный суд (ВАКС) Украины избрал меру пресечения подозреваемому в получении взятки бывшему главе Полтавской областной государственной администрации. Об этом проинформировала в Telegrаm Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП).

"По результатам заседания суд постановил применить к бывшему должностному лицу меру пресечения в виде 6 202 500 грн залога. [...] Срок действия обязанностей – до 26 декабря", – говорится в сообщении.

В числе таких обязанностей – по каждому требованию прибывать к детективу Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ), прокурору и в суд; не отлучаться из Полтавы без разрешения детектива, прокурора или суда; сдать загранпаспорт и "воздерживаться от общения с другим подозреваемым по делу и свидетелями".

"САП не согласна с указанным решением суда и обжалует его в суде апелляционной инстанции", – подчеркнули в прокуратуре.

Подозрение экс-главе обладминистрации было объявлено 26 октября.

В САП не указали имени подозреваемого, но материалы дела, озвученные ранее, свидетельствуют, что речь идет о Валерии Головко.

По данным следствия, подозреваемый в 2017 году получил от финансового директора частной компании €176 тыс. и автомобиль Mercedes-Benz стоимостью более 7,5 млн грн. В обмен на это он обеспечил победу частной компании и заключение договоров в тендере по обслуживанию автодорог, который проводила ОГА. Кроме того, в 2018 году подозреваемый якобы "одолжил" у этого того же бизнесмена €85 тыс. и пообещал вернуть их в течение недели. Но вернул только $50 тыс., оставив остальные себе.

Контекст:

В 2017 году Полтавскую ОГА возглавлял Валерий Головко. Пятый президент Украины Петр Порошенко уволил его в середине марта 2019 года. По словам Порошенко, у НАБУ возникли к нему "обоснованные подозрения" и для объективного расследования будет лучше, если Головко не будет занимать высокий государственный пост.

22 февраля 2018 года детективы НАБУ провели обыски по месту работы и жительства ряда должностных лиц Полтавской ОГА в рамках уголовного производства по факту вымогательства и получения неправомерной выгоды чиновниками.

В середине марта 2018 года Соломенский районный суд Киева наложил арест на автомобиль Mercedes-Benz AMG G 63, который, по данным следствия, фактически принадлежал Головко. В НАБУ тогда заявили, что его приобрел и продал губернатору полтавский бизнесмен, заплатив за саму машину €120 тыс. и еще €170 тыс. – за тюнинговые работы.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: загранпаспорт, автомобили, следствие, залог, Валерий Головко, взятка, апелляция, детективы, НАБУ, антикоррупционная прокуратура, подозрение, САП, суд, заседание, ВАКС
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