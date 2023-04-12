ВАКС отказался продлевать досудебное расследование дела о премиях, в котором фигурирует Коболев

"12 апреля следственный судья Высшего антикоррупционного суда отказал в удовлетворении ходатайства детектива НАБУ о продлении сроков досудебного расследования в отношении бывшего председателя правления НАК "Нафтогаз України", – говорится в сообщении.
В суде объяснили, что "мотивы и обоснование такого решения будут объявлены судом 17 апреля".
ВАКС напомнил, что экс-глава "Нафтогазу" подозревается в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины.
Коболев в Facebook сообщил после решения суда, что детективы НАБУ пытаются все же продлить срок досудебного расследовани.
"Только что детективы НАБУ вручили мне копию нового ходатайства о продлении срока досудебного расследования в моем деле. Которое прямо противоречит сегодняшнему решению суда, которое не подлежит обжалованию", – написал экс-глава "Нафтогазу".
Защищающая Коболева юридическая компания "Миллер" заявила в Facebook, что "НАБУ решило действовать вопреки требованиям закона".
"Детективы не могут обжаловать решение об отказе, поэтому решили обратиться в ВАКС повторно – с таким же ходатайством о продлении сроков расследования. В 19.00 нам вручили соответствующее ходатайство вместе с ходатайством о продлении обязанностей Андрея Коболева в рамках меры пресечения. Мы безотлагательно проинформируем ВАКС о таком злоупотреблении правами со стороны НАБУ", – говорится в посте.
По данным адвокатов, на проведение досудебного расследования у НАБУ остается 10 дней.
Летом 2018 года наблюдательный совет "Нафтогазу" принял решение выплатить 41 сотруднику компании премии на общую сумму более $46 млн за то, что Стокгольмский арбитраж удовлетворил иск "Нафтогазу" к российскому "Газпрому" о недостаточных объемах транзита.
Тогдашний премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что обеспокоен таким размером премий, и написал письмо-обращение в наблюдательный совет НАК. Ему ответили, что не намерены пересматривать свое решение. Генеральная прокуратура Украины открыла уголовное производство по факту выплаты премий руководству "Нафтогазу". После скандала Кабинет Министров запретил выплаты бонусов и вознаграждений менеджерам государственных компаний.
Всего за победу над "Газпромом" в Стокгольмском арбитраже Коболеву выплатили премию в размере 599,6 млн грн, сообщал "Нафтогаз". В 2018 году он получил первую часть премии в размере 261 млн грн, вторую часть премии ему выплатили в 2021 году после увольнения из компании. В интервью "Forbes Украина" в 2022 году Коболев сказал, что получил не всю компенсацию.
19 января 2023 года Коболеву сообщили о подозрении из-за выписанной премии. Следствие считает, что он незаконно обеспечил себе выплату премий более чем на 229 млн грн.
23 января ВАКС отказал в избрании меры пресечения для Коболева и признал необоснованным предъявленное ему подозрение. По словам адвокатов, судья считает недоказанными все утверждения прокурора.
Специализированная антикоррупционная прокуратупа (САП) обжаловала решение, и 1 марта апелляционная палата ВАКС избрала меру пресечения Коболеву в виде залога в 229 млн грн.