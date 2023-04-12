ГОРДОН
 
 
ДЕНЬГИ

ВАКС отказался продлевать досудебное расследование дела о премиях, в котором фигурирует Коболев

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
До завершения следствия у НАБУ остается 10 дней, говорят адвокаты
До завершения следствия у НАБУ остается 10 дней, говорят адвокаты
Фото: pixabay.com

12 апреля Высший антикоррупционный суд (ВАКС) не удовлетворил ходатайство Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) продлить сроки досудебного расследования, в котором фигурирует бывший глава "Нафтогазу" Андрей Коболев. Об этом проинформировал сайт суда.

"12 апреля следственный судья Высшего антикоррупционного суда отказал в удовлетворении ходатайства детектива НАБУ о продлении сроков досудебного расследования в отношении бывшего председателя правления НАК "Нафтогаз України", – говорится в сообщении.

В суде объяснили, что "мотивы и обоснование такого решения будут объявлены судом 17 апреля".

ВАКС напомнил, что экс-глава "Нафтогазу" подозревается в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины.

Коболев в Facebook сообщил после решения суда, что детективы НАБУ пытаются все же продлить срок досудебного расследовани.

"Только что детективы НАБУ вручили мне копию нового ходатайства о продлении срока досудебного расследования в моем деле. Которое прямо противоречит сегодняшнему решению суда, которое не подлежит обжалованию", – написал экс-глава "Нафтогазу".

https://www.facebook.com/andriy.kobolyev/posts/pfbid02snrbvX6U7qd5tcvMSDuzaRz5Rad4xdLLq3F85PPZFuih9kGk3eAh1bpFVU5jJmqRl

Защищающая Коболева юридическая компания "Миллер" заявила в Facebook, что "НАБУ решило действовать вопреки требованиям закона".

"Детективы не могут обжаловать решение об отказе, поэтому решили обратиться в ВАКС повторно – с таким же ходатайством о продлении сроков расследования. В 19.00 нам вручили соответствующее ходатайство вместе с ходатайством о продлении обязанностей Андрея Коболева в рамках меры пресечения. Мы безотлагательно проинформируем ВАКС о таком злоупотреблении правами со стороны НАБУ", – говорится в посте.

По данным адвокатов, на проведение досудебного расследования у НАБУ остается 10 дней.

https://www.facebook.com/millerlawfirm/posts/pfbid0JQzuEVCh7Do3ZepfYHXLpHnNTTuC1Xbv8FeRJeT3FnCN8m9pTBW49uHHXnbavfFkl

Контекст:

Летом 2018 года наблюдательный совет "Нафтогазу" принял решение выплатить 41 сотруднику компании премии на общую сумму более $46 млн за то, что Стокгольмский арбитраж удовлетворил иск "Нафтогазу" к российскому "Газпрому" о недостаточных объемах транзита.

Тогдашний премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что обеспокоен таким размером премий, и написал письмо-обращение в наблюдательный совет НАК. Ему ответили, что не намерены пересматривать свое решение. Генеральная прокуратура Украины открыла уголовное производство по факту выплаты премий руководству "Нафтогазу". После скандала Кабинет Министров запретил выплаты бонусов и вознаграждений менеджерам государственных компаний.

Всего за победу над "Газпромом" в Стокгольмском арбитраже Коболеву выплатили премию в размере 599,6 млн грн, сообщал "Нафтогаз". В 2018 году он получил первую часть премии в размере 261 млн грн, вторую часть премии ему выплатили в 2021 году после увольнения из компании. В интервью "Forbes Украина" в 2022 году Коболев сказал, что получил не всю компенсацию. 

19 января 2023 года Коболеву сообщили о подозрении из-за выписанной премии. Следствие считает, что он незаконно обеспечил себе выплату премий более чем на 229 млн грн.

23 января ВАКС отказал в избрании меры пресечения для Коболева и признал необоснованным предъявленное ему подозрение. По словам адвокатов, судья считает недоказанными все утверждения прокурора. 

Специализированная антикоррупционная прокуратупа (САП) обжаловала решение, и 1 марта апелляционная палата ВАКС избрала меру пресечения Коболеву в виде залога в 229 млн грн.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: прокуратура, НАК Нафтогаз, Андрей Коболев, следствие, премия, расследование, НАБУ, адвокат, уголовное производство, судья, суд, ВАКС
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Сухой шампунь. Как правильно использовать, чтобы не пересушить волосы
Сухой шампунь. Как правильно использовать, чтобы не пересушить волосы
Галина ГРИШИНА
Wellboy сообщил о прекращении сотрудничества с продюсерской компанией
Wellboy сообщил о прекращении сотрудничества с продюсерской компанией
Галина ГРИШИНА
Эту обувь не стоит носить женщинам старше 50 лет, если они хотят выглядеть моложе и элегантнее. Комментарий модного эксперта
Эту обувь не стоит носить женщинам старше 50 лет, если они хотят выглядеть моложе и элегантнее. Комментарий модного эксперта
Галина ГРИШИНА
Принц Гарри поедет один. Названа причина, по которой жена герцога Сассекского Меган решила пропустить коронацию Чарльза III
Принц Гарри поедет один. Названа причина, по которой жена герцога Сассекского Меган решила пропустить коронацию Чарльза III
Галина ГРИШИНА
"Одобряет". Залужный сделал селфи в толстовке с логотипом волонтерской организации
"Одобряет". Залужный сделал селфи в толстовке с логотипом волонтерской организации
Галина ГРИШИНА
  Белковая глазурь для паски, которая после застывания не трескается и не липнет. Простой рецепт всего из трех ингредиентов
  Белковая глазурь для паски, которая после застывания не трескается и не липнет. Простой рецепт всего из трех ингредиентов
Галина ГРИШИНА
"Досадно, что прошло два года, а не додумались даже облагородить". В сети показали, как выглядит могила Чапкиса. Видео
"Досадно, что прошло два года, а не додумались даже облагородить". В сети показали, как выглядит могила Чапкиса. Видео
Галина ГРИШИНА
Комаровский ответил, считает ли Зеленского хорошим отцом: Однозначно доминировала Лена. И продолжает решать
Комаровский ответил, считает ли Зеленского хорошим отцом: Однозначно доминировала Лена. И продолжает решать
Галина ГРИШИНА
  Как собрать хороший урожай картофеля без прополки и окучивания. Назван эффективный и проверенный способ
  Как собрать хороший урожай картофеля без прополки и окучивания. Назван эффективный и проверенный способ
Галина ГРИШИНА
Чтобы долго не мариновать. Экспресс-метод, как сделать мясо мягким с помощью двух ингредиентов
Чтобы долго не мариновать. Экспресс-метод, как сделать мясо мягким с помощью двух ингредиентов
Мишина рассказала о романе с женатым мужчиной: Если осознанно идешь на это, должна понимать последствия
Мишина рассказала о романе с женатым мужчиной: Если осознанно идешь на это, должна понимать последствия
Галина ГРИШИНА
27-летняя Бех-Романчук в лосинах показала растяжку. Спортсменка продемонстрировала вид сзади
27-летняя Бех-Романчук в лосинах показала растяжку. Спортсменка продемонстрировала вид сзади
Сделайте это, чтобы выглядеть значительно моложе! Секретный прием в макияже глаз для женщин старше 50 лет
Сделайте это, чтобы выглядеть значительно моложе! Секретный прием в макияже глаз для женщин старше 50 лет
  Айран, много лука и специи. "Топовый" рецепт маринада для шашлыка
  Айран, много лука и специи. "Топовый" рецепт маринада для шашлыка
Галина ГРИШИНА
Запеченное мясо к праздничному столу на Пасху. Один из самых простых и лучших рецептов
Запеченное мясо к праздничному столу на Пасху. Один из самых простых и лучших рецептов
"Мы не вместе". Журналисты обнародовали переписку с Каменских, в которой она обсуждает Потапа
"Мы не вместе". Журналисты обнародовали переписку с Каменских, в которой она обсуждает Потапа
Галина ГРИШИНА
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
Как сложилась личная жизнь Dzidzio и Slavia спустя два года после расставания. Причины развода и правда о романе артиста с кумой Цибульской (64313) G
2
Модный эксперт назвала цвет, которого стоит избегать женщинам старше 50 лет (63437)
3
Профилактика монилиоза. Садовод рассказал, чем в апреле повторно обработать абрикосы, чтобы собрать хороший урожай (49428)
4
Как Яма оказался за границей в первые дни войны и что говорят о хореографе в украинском шоу-бизнесе (48343)
5
В белье, бикини и укороченном топе. 53-летняя Лопес в одном ролике показала себя 20 лет назад и сейчас. Видео (46348)
6
Мишина показала живот на зеркальном селфи-снимке. Фото (44102)
7
"Делаю то, что хочу". 56-летняя Холли Берри снялась топлес на балконе (41714)
8
49-летняя Клум снялась топлес. Фото (41695)
 
 
 
 